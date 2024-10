2 ngày tăng 3 triệu đồng, giá vàng miếng SJC lên 89 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng

Sáng 22/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại mức 87-89 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng mỗi chiều so với giá đóng cửa hôm qua. Như vậy, trong 2 ngày đầu tuần, giá vàng miếng đã tăng 3 triệu đồng mỗi lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 85,1-86,4 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng mỗi chiều và là mức kỷ lục mới của mặt hàng này. Phiên hôm qua, giá mỗi chiều mặt hàng này cũng tăng tới 900.000 đồng.

So với đầu năm, mỗi lượng vàng miếng tăng khoảng 15 triệu đồng, tương đương mức tăng gần 19%. Giá vàng miếng vẫn kém so với mức đỉnh 92 triệu đồng/lượng thiết lập trước thời điểm Ngân hàng Nhà nước bán can thiệp vàng miếng ra thị trường.

Như vậy, từ đầu tháng 10 đến nay, mỗi lượng vàng nhẫn tăng 2,5 triệu đồng ở chiều thu mua và tăng 2,2 triệu đồng ở chiều bán ra. Còn so với đầu năm, mỗi lượng nhẫn trơn tăng hơn 21 triệu đồng, ghi nhận hiệu suất sinh lời trên 35%.

Giá tăng nhanh song thực tế, theo khảo sát của phóng viên Dân trí, giao dịch thực tế của vàng miếng và nhẫn trơn trong nước hiện nay khá ảm đạm, chủ yếu do nguồn cung khan hiếm. Không ít người dân phản ánh khó mua được vàng, trong khi các thương hiệu lớn thường xuyên rơi vào tình trạng "cháy" hàng.

Đà tăng của giá vàng trong nước diễn biến theo kim loại quý trên thị trường quốc tế. Trên thế giới, giá vàng hôm nay đạt 2.715 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá chưa thuế, phí, giá này tương đương 83,4 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới hiện dao động 2-4,5 triệu đồng/lượng, tùy thời điểm.

Sản phẩm vàng tại một cửa hàng ở Hà Nội (Ảnh: Tiến Tuấn).

Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao Darin Newsom của Barchart.com lạc quan về triển vọng của kim loại quý. Ông cho rằng vàng sẽ tăng khi giới đầu tư đổ xô vào kim loại này để phòng ngừa rủi ro trước những bất ổn tiềm tàng trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Còn theo Chủ tịch Kevin Grady của Phoenix Futures and Options, lãi suất sẽ giảm, vàng đã sẵn sàng để chinh phục những mốc mới. Vị này thậm chí dự báo giá vàng sẽ đạt mức 3.000 USD/ounce trong quý đầu tiên năm 2025.

Giám đốc điều hành Marc Chandler của Bannockburn Global Forex nhấn mạnh, nhu cầu đối với vàng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới khi căng thẳng tại Trung Đông vẫn tiếp diễn và khối BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) họp.

Chuyên gia kỳ vọng Hội nghị thượng đỉnh BRICS trong tuần này sẽ đóng vai trò là động lực thúc đẩy giá vàng trong ngắn hạn, vì thông báo của họ có khả năng gây ảnh hưởng đến đồng bạc xanh và thúc đẩy kim loại quý. Tại cuộc họp lần này, nhóm dự kiến sẽ công bố các thành viên và hệ thống thanh toán mới.

Giá USD hạ nhiệt

USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - hiện đạt 103,49 điểm, giảm 0,33% so với trước đó trước sự đi lên của vàng.

Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.240 đồng, tăng 12 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng được phép mua bán USD trong vùng giá từ 23.028-25.451 đồng. Giá thu mua USD trong ngân hàng lên trên 25.000 đồng.

Ngân hàng lớn mua bán USD tại 25.055-25.445 đồng (mua - bán), tăng 90 đồng so với trước đó. Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch USD tại 25.140-25.450 đồng.

Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh được giao dịch tại 25.380-25.500 đồng (mua - bán), tăng 120 đồng chiều mua và 140 đồng chiều bán.