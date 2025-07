168 học sinh tiêu biểu tham gia “Trại hè yêu thương” tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng

Trong khuôn khổ chương trình “Trại hè yêu thương” do Bộ Công an tổ chức, 168 học sinh tiêu biểu là con thương binh, con liệt sĩ Công an nhân dân (CAND); con đỡ đầu của Hội Phụ nữ Công an và các cháu học sinh là con cán bộ, chiến sĩ CAND đạt thành tích cao trong học tập năm học 2024-2025 hoặc đoạt giải A cuộc thi vẽ - viết “Con yêu bố mẹ - Người chiến sĩ CAND”, đã có những hoạt động ý nghĩa tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn, Hải Phòng).

Chương trình "Trại hè yêu thương" diễn ra tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Ảnh: BTC).

Đây là chương trình được Bộ Công an tổ chức thường niên hằng năm, là dịp để biểu dương các cháu con của cán bộ, chiến sĩ công an, “con đỡ đầu” của Hội Phụ nữ trong CAND và con nuôi công an, những “mầm xanh” đang vươn mình mạnh mẽ từ chính truyền thống anh hùng và nhân văn của lực lượng CAND. Đồng thời là dịp để tri ân sự hy sinh thầm lặng của các gia đình cán bộ, chiến sĩ công an và cũng là lời cảm ơn chân thành gửi đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã luôn đồng hành, sẻ chia, thắp lên ngọn lửa hy vọng cho các em - ngọn lửa của tri thức, của tình người và của tương lai.

Tối 14/7, tại Hà Nội, lãnh đạo Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt, biểu dương các cháu. Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận những thành tích trong công tác gia đình và trẻ em của công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong thời gian qua; biểu dương, chúc mừng những nỗ lực và thành tích xuất sắc của các cháu được tuyên dương tại buổi gặp mặt.

Trong hai ngày 16/7 đến 17/7, các con đã được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng.

Trong hai ngày 16/7 và 17/7, các bạn nhỏ đã được tham gia nhiều hoạt động vui chơi giải trí (Ảnh: BTC).

Nhân dịp này, Tập đoàn Geleximco đã tài trợ toàn bộ chi phí tổ chức chương trình trại hè tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng và nhiều phần quà tặng cho 168 học sinh tiêu biểu tham dự với tổng giá trị gần 2,5 tỷ đồng. Đồng hành cùng chương trình, Công ty cổ phần ô tô GEL-O&J cũng có những phần quà ý nghĩa gửi tặng các bạn nhỏ trong đêm Gala Dinner.

Các trò chơi team building (đội nhóm) được các bạn nhỏ hưởng ứng nhiệt tình (Ảnh: BTC).

Đây là năm thứ hai Tập đoàn Geleximco đồng hành cùng “Trại hè yêu thương” (Ảnh: BTC).

Đại diện Tập đoàn Geleximco trao tặng các phần quà cho đội đạt giải nhất (Ảnh: BTC).

Đại diện Công ty cổ phần ô tô GEL-O&J trao quà cho các bạn nhỏ trong đêm Gala Dinner (Ảnh: BTC).

Năm thứ hai đồng hành cùng “Trại hè yêu thương”, Tập đoàn Geleximco mong muốn góp phần động viên các con tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, vượt qua hoàn cảnh khó khăn để ngày càng tiến bộ, trở thành những công dân có ích cho Tổ quốc.