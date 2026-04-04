Điện Biên thí điểm UAV, mở đường cho kinh tế tầm thấp Việt Nam

Ngày 3/4, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ đã diễn ra chương trình làm việc về xây dựng Đề án thử nghiệm có kiểm soát phát triển kinh tế tầm thấp tại tỉnh Điện Biên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho biết, kinh tế tầm thấp là lĩnh vực mới, mang tính liên ngành, còn nhiều dư địa phát triển.

Việc lựa chọn Điện Biên không chỉ xuất phát từ đặc thù địa hình miền núi chia cắt, mà còn nhằm xây dựng một mô hình tham chiếu có thể nhân rộng trong tương lai.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương (Ảnh: Bộ KH&CN).

Theo lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, công nghệ UAV không còn mới, đã được ứng dụng tại nhiều quốc gia và lĩnh vực. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi của đề án không nằm ở việc “có bay được hay không”, mà là xác định rõ UAV sẽ giải quyết bài toán gì trong thực tiễn, tạo ra giá trị gì cho phát triển kinh tế và công tác quản lý.

Trên cơ sở đó, đề án được định hướng triển khai ở quy mô đủ lớn, gắn với các bài toán cụ thể như vận chuyển hàng hóa tại khu vực địa hình phức tạp, đồng thời tích hợp khả năng thu thập dữ liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh và quản lý.

Hiệu quả của mô hình sẽ được đánh giá thông qua các chỉ số đo lường rõ ràng về chi phí, giá trị gia tăng và khả năng cải thiện vận hành.

Ở góc độ quốc phòng, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết Bộ Quốc phòng cơ bản thống nhất với chủ trương thí điểm. Tuy nhiên, việc triển khai phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, quản lý vùng trời và an toàn bay.

Theo đó, các hoạt động UAV cần tuân thủ quy định về khu vực cấm bay, hạn chế bay, quy trình cấp phép và giám sát. Các đơn vị như Quân khu 2, Quân chủng Phòng không - Không quân và Cục Tác chiến sẽ phối hợp với các bên liên quan để rà soát, hoàn thiện đề án, bảo đảm triển khai đúng quy định và an toàn tuyệt đối.

Tại chương trình, đại diện VietnamPost đề xuất triển khai mô hình vận chuyển hàng hóa bằng UAV tại Điện Biên, đồng thời kiến nghị tháo gỡ một số vướng mắc về cơ chế để tăng tính khả thi.

Các ý kiến thảo luận tập trung vào việc xác định không gian thử nghiệm, phạm vi hoạt động, cơ chế phối hợp liên ngành và phương án kiểm soát rủi ro. Đây được xem là những yếu tố then chốt để hoàn thiện đề án theo hướng khả thi và có thể nhân rộng.

Về phía địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương cho biết tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để hoàn thiện đề án, hướng tới xây dựng mô hình ứng dụng UAV phù hợp với điều kiện thực tế.

Việc thí điểm tại Điện Biên được kỳ vọng sẽ cung cấp dữ liệu thực tiễn quan trọng, làm cơ sở xây dựng khung pháp lý và định hình hướng phát triển kinh tế tầm thấp tại Việt Nam trong thời gian tới.