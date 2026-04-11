Hình ảnh ấn tượng trong 8 phút nghẹt thở đón Artemis II về Trái Đất

6h53, tàu vũ trụ Orion đi vào khí quyển Trái Đất ở độ cao khoảng 121.92km so với bề mặt Trái Đất, khi đang di chuyển với tốc độ gấp 35 lần tốc độ âm thanh. Đây là thời điểm tàu bắt đầu tiếp xúc với tầng khí quyển phía trên và khởi động quá trình hạ độ cao có kiểm soát.

Các phi hành gia thông báo về mặt đất trong trạng thái sẵn sàng tiếp xúc bầu khí quyển.

Trước khi tái nhập tầng khí quyển Trái Đất, tàu Orion và mô-đun dịch vụ đã tách rời nhau.

Artemis II bước vào giai đoạn mất liên lạc có chủ đích, kéo dài khoảng 6 phút, do hiện tượng plasma hình thành xung quanh khoang phi hành đoàn trong quá trình ma sát và gia nhiệt khi tái nhập khí quyển.

Trên màn hình theo dõi của NASA, tàu Orion đã xuất hiện là một chấm trắng.

Tiếp đó hình ảnh rõ hơn, con tàu giống như một quả cầu lửa lao về Trái Đất.

Khoang phi hành đoàn được bảo vệ bởi hệ thống tấm chắn nhiệt chuyên dụng, giúp đảm bảo an toàn cho phi hành đoàn trong giai đoạn chịu nhiệt độ và áp suất cực cao.

Ở dưới mặt đất, Tàu hải quân USS John P. Murtha quan sát thấy vệt sáng của tàu Orion trên bầu trời vùng biển San Diego. Các đội thợ lặn và trực thăng cứu hộ nổ máy, sẵn sàng tiếp cận hiện trường ngay sau khi tàu hạ cánh.

Sau khi chạm vùng khí quyển Trái Đất ở độ cao khoảng 7.13km, tàu vũ trụ Orion bắt đầu giai đoạn hạ độ cao có kiểm soát trong quá trình tái nhập. Ở thời điểm này, hệ thống dù giảm tốc được triển khai để ổn định tư thế và giảm vận tốc của khoang tàu.

Khi còn cách mặt biển khoảng 1.29km, các dù chính được kích hoạt, giúp làm chậm đáng kể tốc độ hạ xuống, đưa Orion vào quỹ đạo rơi ổn định và an toàn hướng về điểm hạ cánh trên Thái Bình Dương.

Trong giai đoạn cuối, tốc độ của khoang tàu giảm mạnh xuống mức phù hợp cho việc tiếp xúc với mặt nước, trước khi thực hiện hạ cánh theo kế hoạch. Ngay sau khi hạ cánh, hệ thống kiểm soát bay kích hoạt quy trình tắt các thiết bị không thiết yếu, chuyển Orion sang trạng thái phục vụ công tác thu hồi.

Quá trình này giúp giảm tiêu thụ năng lượng, đồng thời đảm bảo an toàn cho phi hành đoàn trước khi các đội cứu hộ tiếp cận và hỗ trợ đưa các phi hành gia ra khỏi khoang tàu.

Người dân xem trực tiếp ở Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ San Diego khi phi hành đoàn Artemis II hạ cánh xuống Thái Bình Dương ở khu vực gần đó, đã reo hò vui mừng.

Ít lâu sau, đội cứu hộ đã tiếp cận và có mặt bên cạnh khoang tàu Artemis II.

Bốn phi hành gia, trong bộ đồ bay màu cam nổi bật, đã rời khỏi khoang tàu Orion.

Một trực thăng của hải quân đã tiến hành cẩu bốn phi hành gia Artemis II lên không trung để đưa họ sang tàu thu hồi USS John P. Murtha. Các phi hành gia nhanh chóng được kiểm tra y tế sau chuyến bay.

Cả bốn phi hành gia đều được đánh giá trong tình trạng sức khỏe tốt và có thể tự di chuyển quãng ngắn từ boong tàu bay đến khu vực y tế trên tàu hải quân để kiểm tra sau chuyến bay.

Họ sẽ có buổi họp báo chính thức từ tàu USS John P. Murtha với sự tham gia của đại diện NASA và Hải quân Mỹ.

Ảnh: NASA, Reuters, The Guardian và ảnh chụp màn hình theo dõi trực tiếp