"Bộ đôi" vệ tinh và UAV truy vết 110 điểm gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội (Video: Đoàn Thủy - Thanh Bình).

Không khí tại Hà Nội nhiều thời điểm chìm trong lớp sương mù dày đặc pha lẫn bụi mịn, khiến tầm nhìn suy giảm và chất lượng không khí liên tục ở mức kém đến xấu.

Hà Nội từng trải qua chuỗi ngày ô nhiễm không khí nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người dân (Ảnh: Thành Đông).

"Để theo dõi tình trạng đốt tại đất nông nghiệp và các công trường xây dựng lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm xác định, cảnh báo sớm các khu vực đốt phế phụ phẩm lớn, các công trường xây dựng để xảy ra phát tán bụi lớn.

Cục Viễn thám quốc gia đã sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV/drone) gắn camera quang học và ảnh vệ tinh", ông Vũ Hữu Liêm, Giám đốc Trung tâm Giám sát nông nghiệp, tài nguyên và môi trường cho biết.

Thời gian qua, Trung tâm đã triển khai các chuyến bay drone tại những khu vực điểm nóng, đặc biệt ở các vùng ngoại thành, nơi thường xuyên xảy ra tình trạng đốt rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp.

Theo ông Liêm, công nghệ này cho phép thu thập dữ liệu theo thời gian thực, xác định chính xác vị trí các nguồn phát sinh ô nhiễm, qua đó hỗ trợ cơ quan chức năng kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

Ở quy mô rộng hơn, công tác theo dõi các công trường xây dựng lớn được thực hiện bằng công nghệ viễn thám. Ảnh vệ tinh độ phân giải cao và siêu cao giúp nhận diện các biến động bề mặt như thay đổi thảm thực vật, hoạt động đào đắp hay thi công xây dựng.

Ông Vũ Hữu Liêm, Giám đốc Trung tâm Giám sát nông nghiệp, tài nguyên và môi trường - Cục Viễn thám quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chia sẻ với phóng viên Dân trí (Ảnh: Thanh Bình).

"Để truy vết nguồn phát thải bụi trong đô thị, ảnh viễn thám được sử dụng để trích xuất thông tin trên diện rộng, bao gồm các khu vực đang có hoạt động xây dựng và các làng nghề. Trong khi đó, thiết bị bay không người lái được triển khai để thu thập dữ liệu chi tiết tại các khu vực trọng điểm, phục vụ công tác xác minh và đánh giá", ông Liêm chia sẻ.

“Bộ đôi” vệ tinh và UAV nhận diện điểm nóng ô nhiễm

Trong giám sát môi trường, ba yếu tố kỹ thuật đóng vai trò then chốt gồm độ phân giải không gian (khả năng nhận diện vật thể nhỏ trên mặt đất), độ phân giải thời gian (tần suất thu nhận dữ liệu) và độ phân giải phổ (khả năng phân biệt vật chất).

Trong đó, độ phân giải không gian có ý nghĩa quyết định khi cần phát hiện các nguồn ô nhiễm quy mô nhỏ. Hiện nay, ảnh vệ tinh thương mại độ phân giải cao có thể nhận diện các đối tượng như công trường xây dựng, điểm đốt rơm rạ hoặc bãi rác nhỏ với kích thước chỉ khoảng 1–3m.

Dữ liệu ảnh viễn thám (SPOT5, SPOT6) cùng các tài liệu liên quan được thu nhận và xử lý đồng bộ. Hệ thống định vị GNSS, bao gồm dữ liệu đo động thời gian thực và dữ liệu tĩnh 24 giờ, được sử dụng để hiệu chỉnh vị trí trong quá trình bay, giúp đảm bảo độ chính xác tọa độ ở mức centimet mà không cần thiết lập điểm khống chế mặt đất.

Thiết bị Trạm thu ảnh viễn thám KOMPSAT-3A tại Cục Viễn thám quốc gia (Ảnh: Thanh Bình).

Sau đó, dữ liệu được xử lý tín hiệu, hiệu chỉnh hình học và chuẩn hóa về hệ quy chiếu thống nhất, phục vụ công tác giải đoán và phân tích.

Trên cơ sở này, ảnh viễn thám được sử dụng để chiết xuất thông tin, nhận diện các khu vực có hoạt động xây dựng, làng nghề có lò đốt hoặc những điểm phát sinh ô nhiễm tiềm tàng.

Kết quả phân tích tiếp tục được đối chiếu bằng khảo sát thực địa tại các khu vực trọng điểm. Đồng thời, drone được triển khai tại các vùng nông nghiệp ngoại thành có nguy cơ cao nhằm thu thập dữ liệu ảnh chi tiết phục vụ xác minh.

Một khu vực được ghi nhận có hiện tượng đốt rơm rạ và tập kết rác thải (Ảnh: Cục Viễn thám quốc gia).

Kết quả cho thấy, Cục Viễn thám quốc gia đã phát hiện 14 điểm làng nghề, 68 công trình xây dựng lớn, 30 khu vực đốt rơm rạ là những điểm nóng gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội.

Lấy hồ Hoàn Kiếm làm tâm thì trong phạm vi 5km có tới 7 công trình lớn, nếu xét trong phạm vi 10km từ hồ Hoàn Kiếm, ít nhất 35 công trình lớn đang được triển khai xây dựng.

Những kết quả này cho thấy, việc ứng dụng đồng bộ công nghệ viễn thám, UAV và phân tích dữ liệu đang mở ra khả năng nhận diện, truy vết nguồn ô nhiễm không khí tại Hà Nội một cách chủ động, chính xác và tiệm cận theo thời gian thực.

Chuyển từ giám sát thủ công sang theo dõi gần thời gian thực

Hiện nay, công tác quản lý các nguồn phát thải như đốt rơm rạ, đốt rác hay hoạt động xây dựng vẫn chủ yếu dựa vào kiểm tra trực tiếp và phản ánh từ người dân. Phương thức này mang tính bị động, phụ thuộc nhiều vào nguồn lực con người và khó bao quát toàn bộ không gian đô thị rộng lớn.

Đặc biệt, các điểm đốt mở thường diễn ra trong thời gian ngắn, không cố định vị trí, khiến việc phát hiện và xử lý dễ bị bỏ sót nếu thiếu công cụ giám sát liên tục.

"Việc theo dõi các hoạt động xây dựng phát sinh bụi, khí thải cũng còn nhiều hạn chế do thiếu các công cụ giám sát khách quan, có khả năng định lượng và cập nhật theo thời gian", đại diện đơn vị cho biết.

Cán bộ trung tâm Giám sát nông nghiệp, tài nguyên và môi trường quan sát thực địa sau khi có dữ liệu từ vệ tinh, UAV (Ảnh: Cục Viễn thám quốc gia).

Ở cấp độ hệ thống, công nghệ viễn thám đang từng bước tiệm cận khả năng giám sát gần thời gian thực near-real time (NRT), cho phép theo dõi các nguồn ô nhiễm đô thị liên tục thay vì chỉ dựa vào các đợt phân tích định kỳ.

Theo Cục Viễn thám quốc gia, với giải pháp kết hợp chùm vệ tinh quan sát Trái Đất, tích hợp dữ liệu mặt đất cùng hệ thống phân tích ảnh tự động, việc giám sát gần thời gian thực hoàn toàn có thể đạt được trong thời gian tới.

Trên cơ sở các kết quả triển khai thử nghiệm, một mô hình giám sát mới đang được đề xuất, hướng tới ứng dụng đồng bộ công nghệ viễn thám, thiết bị bay không người lái và trí tuệ nhân tạo nhằm phát hiện sớm các điểm phát thải và hỗ trợ cơ quan chức năng ra quyết định kịp thời.

Mô hình này dự kiến sẽ được triển khai trước tại Hà Nội và TPHCM, trước khi mở rộng ra các đô thị lớn khác.