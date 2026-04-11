Phi hành gia Artemis II: "Khoảng không tối đen khiến Trái Đất đặc biệt hơn"

Nữ phi hành gia Christina Koch trên tàu Orion (Ảnh: NASA).

Phi hành đoàn đã hạ cánh xuống vùng biển ngoài khơi San Diego, bang California, khép lại hành trình kéo dài gần 10 ngày.

"Khi nhìn lại Trái Đất, điều làm thay đổi sâu sắc góc nhìn của tôi không chỉ là vẻ đẹp của hành tinh này, mà còn là sự hiện diện của một khoảng không đen thẳm bao la bao quanh nó. Chính sự đối lập đó đã khiến Trái Đất trở nên đặc biệt và quý giá hơn bao giờ hết", Christina Koch chia sẻ.

Cô nhấn mạnh rằng: "Chúng ta cùng tiến hóa trên một hành tinh, chia sẻ những giá trị phổ quát về tình yêu và sự sống. Sự kỳ diệu của điều đó càng rạng rỡ hơn khi bạn nhận ra sự khiêm nhường của chúng ta giữa cái vô tận của vũ trụ. Cuối cùng, chúng ta sẽ luôn chọn Trái Đất, và luôn chọn lẫn nhau".

Bốn phi hành gia Artemis II ôm chặt nhau trước hành trình về lại Trái Đất (Ảnh: NASA).

Phi hành đoàn Artemis II, bay trên tàu Orion kể từ khi phóng từ bang Florida vào tuần trước, đã tiếp cận Mặt Trăng vào đầu tuần này, di chuyển theo quỹ đạo đưa họ bay qua khu vực khuất sáng ở mặt xa của Mặt Trăng, qua đó trở thành những con người bay xa Trái Đất nhất trong lịch sử.

Ba phi hành gia NASA gồm Reid Wiseman, Victor Glover và Christina Koch cùng phi hành gia Canada Jeremy Hansen là nhóm đầu tiên trong chuỗi sứ mệnh trị giá hàng tỷ USD thuộc chương trình Artemis.

Bốn phi hành gia đeo kính bảo hộ mắt trong chuyến bay ngang qua Mặt Trăng trên tàu vũ trụ Orion (Ảnh: NASA).

Chương trình này đặt mục tiêu đưa con người quay trở lại bề mặt Mặt Trăng vào năm 2028, đồng thời thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người trong thập kỷ tới, hướng tới xây dựng căn cứ Mặt Trăng phục vụ các sứ mệnh tương lai lên sao Hỏa.

Hàng chục nhà khoa học nghiên cứu Mặt Trăng đã tập trung tại các phòng làm việc gần Trung tâm Điều khiển Sứ mệnh của NASA ở Houston trong tuần này, liên tục ghi chép và phân tích các luồng dữ liệu âm thanh, cả trực tiếp lẫn ghi lại, từ phi hành đoàn Artemis II.

Trước đó, các phi hành gia đã đạt khoảng cách kỷ lục hơn 405.000 km so với Trái Đất, vượt khoảng 6.400 km so với kỷ lục trước đó do phi hành đoàn Apollo 13 nắm giữ. Ở khoảng cách này, họ vẫn có thể duy trì liên lạc và trao đổi trực tiếp với các nhà khoa học trên Trái Đất.

Trong khi các tiến bộ trong nghiên cứu Mặt Trăng trước đây chủ yếu dựa vào vệ tinh quỹ đạo và quan sát từ Trái Đất, chuyến bay ngang qua này đã mang lại dòng dữ liệu khoa học theo thời gian thực từ chính quan sát của con người.

Giới khoa học đánh giá sứ mệnh Artemis II là bước đi quan trọng ban đầu nhằm giải mã những bí ẩn về quá trình hình thành Hệ Mặt Trời. Theo chuyên gia nhiệm vụ Christina Koch, Mặt Trăng có thể được xem như một "bản ghi" lưu giữ dấu vết của quá trình hình thành hệ hành tinh này.

Sứ mệnh Artemis II đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, với hành trình hơn 1,1 triệu km. Thành công này cũng chính thức xác nhận hệ thống phóng SLS và tàu Orion đã sẵn sàng cho Artemis III đổ bộ xuống cực Nam của Mặt Trăng, dự kiến vào năm 2028.