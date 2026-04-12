Giải mã vệt sáng bí ẩn xuất hiện trên bầu trời Việt Nam trong đêm 11/4

Ánh sáng bí ẩn được người dân ghi lại trên bầu trời đêm Đà Nẵng (Video: HKN).

Khoảng 18h10 ngày 11/4, nhiều người dân sống tại các tỉnh, thành miền Trung Việt Nam như Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Bình Định… đã nhìn thấy một vệt sáng kéo dài xuất hiện trên bầu trời đêm.

Những hình ảnh và video về vệt sáng kỳ lạ này đã được chia sẻ tràn ngập trên mạng xã hội tại Việt Nam. Nội dung video và hình ảnh cho thấy vệt sáng có hình nón và di chuyển trên bầu trời.

Ánh sáng bí ẩn cũng xuất hiện trên bầu trời đêm Hà Tĩnh (Video: Hồ Đình Thủy).

Theo các chuyên gia về thiên văn học, vệt sáng này liên quan đến vụ phóng tên lửa của Trung Quốc, diễn ra cùng thời điểm xuất hiện vệt sáng trên bầu trời Việt Nam.

Theo đó, vào 19h32 tối 11/4 (giờ Bắc Kinh, tức 18h32 theo giờ Việt Nam), tên lửa Jielong-3 (Kiệt Long-3) đã được phóng lên từ một bệ phóng chuyên dụng đặt trên sà lan ngoài khơi tỉnh Quảng Đông.

Tên lửa Jielong-3 trên bệ phóng (Ảnh: CCTV).

Tên lửa mang theo một vệ tinh thử nghiệm thuộc dự án Quốc Võng, dự án xây dựng một mạng lưới 13.000 vệ tinh ở quỹ đạo thấp của Trái Đất để phủ sóng Internet trên toàn cầu. Đây là dự án để Trung Quốc cạnh tranh với Starlink của Mỹ.

Đây là lần phóng thứ 11 của tên lửa Jielong-3 và là lần phóng thứ 3 của tên lửa này trong năm 2026. Đáng chú ý, lần phóng này của tên lửa Jielong-3 chỉ cách 20 ngày so với lần phóng gần nhất, vào ngày 22/3, mang theo 10 vệ tinh CentiSpace-1 để phục vụ cho hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu của Trung Quốc.

Jielong-3 là tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn, được phát triển bởi Học viện Công nghệ Phương tiện phóng Trung Quốc. Tên lửa cao 31m, đường kính 2,65m và nặng 145 tấn. Tên lửa có thể mang hàng hóa nặng 2 tấn hoặc mang cùng lúc 20 vệ tinh cho một lần phóng lên độ cao khoảng 500km (thuộc quỹ đạo tầm thấp của Trái Đất).

Khoảnh khắc tên lửa Jielong-3 được phóng từ sà lan trên biển (Video: CGTN).

Tên lửa Jielong-3 có thời gian triển khai nhanh chóng và được định hướng trở thành giải pháp tên lửa đẩy giá rẻ cho thị trường vệ tinh thương mại toàn cầu, với mức giá ước tính chỉ 10.000 USD/kg hàng hóa.

Độ cao tối đa mà tên lửa Jielong-3 từng đạt được là 656km và lần phóng vào tối 11/4 vừa qua, các nhà khoa học Trung Quốc kỳ vọng Jielong-3 sẽ lập kỷ lục mới về độ cao đạt được.