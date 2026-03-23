UAV mới của Thổ Nhĩ Kỳ: Vũ khí “bầy đàn” tác chiến ngay cả khi bị gây nhiễu

K2 có tốc độ hành trình trên 200km/h, thời gian bay liên tục hơn 13 giờ (Ảnh: Baykar).

Sự xuất hiện của UAV cảm tử K2 phản ánh xu hướng thay đổi trong chiến tranh hiện đại, khi các hệ thống không người lái dần chuyển từ vai trò hỗ trợ sang tham gia trực tiếp vào các nhiệm vụ trên chiến trường, với mức độ tự động hóa và phối hợp ngày càng cao.

UAV cảm tử kết hợp hệ thống AI

Theo hãng thông tấn Anadolu Agency, K2 là UAV cảm tử do công ty Baykar phát triển, được công bố vào tháng 3/2026 thông qua video thử nghiệm bay và trình diễn khả năng tác chiến trong thực địa.

K2 được định hình là một nền tảng tấn công tầm xa, kết hợp đặc tính của UAV và tên lửa hành trình. Hệ thống này có tầm hoạt động vượt 2.000km, mang đầu đạn khoảng 200kg và đạt khối lượng cất cánh tối đa gần 800kg.

UAV K2 có sải cánh khoảng 10m, chiều dài 5.1m, thuộc nhóm UAV cảm tử cỡ lớn (Ảnh: Baykar).

Các thông số cho thấy K2 có khả năng thực hiện các nhiệm vụ ở tầm sâu nhằm vào các mục tiêu chiến lược mà không cần triển khai máy bay có người lái.

Đáng chú ý, K2 tích hợp hệ thống thị giác AI, cho phép nhận diện mục tiêu và dẫn đường với mức độ phụ thuộc thấp hơn vào điều khiển từ xa.

Điều này phản ánh sự chuyển dịch từ UAV điều khiển thủ công sang các nền tảng bán tự động, nơi thuật toán đóng vai trò trung tâm trong chu trình vận hành.

Trong môi trường chiến tranh điện tử, khả năng duy trì hoạt động khi bị gây nhiễu là yếu tố quan trọng. Theo Defense News, K2 được thiết kế để tiếp tục vận hành ngay cả khi tín hiệu vệ tinh bị gián đoạn, thông qua các phương thức dẫn đường thay thế và hệ thống cảm biến tích hợp.

Nhờ đó, UAV có thể duy trì hiệu quả trong môi trường tác chiến cường độ cao, nơi các hệ thống định vị như GPS thường bị gây nhiễu hoặc gián đoạn.

Hệ thống dẫn đường sử dụng AI và nhận dạng địa hình, cho phép UAV K2 hoạt động khi mất tín hiệu GPS (Ảnh: Baykar).

Về cảm biến, K2 được trang bị tổ hợp quang điện và hồng ngoại, phục vụ trinh sát và xác định mục tiêu. Các hệ thống này cho phép UAV thực hiện dẫn đường giai đoạn cuối bằng hình ảnh, qua đó nâng cao độ chính xác.

Khả năng "tác chiến bầy đàn"

Yếu tố đáng chú ý của K2 nằm ở khả năng vận hành theo mô hình “bầy đàn”. Hệ thống có thể phối hợp nhiều UAV trong cùng một nhiệm vụ, duy trì đội hình và chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực nhờ các thuật toán điều khiển nhóm.

Trong các thử nghiệm, nhiều phương tiện đã bay theo đội hình và giữ vị trí tương đối, cho thấy mức độ tự động hóa cao trong điều phối.

UAV mới của Thổ Nhĩ Kỳ có thể vận hành theo đội hình bầy đàn, chia sẻ dữ liệu và duy trì vị trí tương đối bằng thuật toán AI (Ảnh: Baykar).

Cách tiếp cận này có thể tạo áp lực lớn lên các hệ thống phòng không, khi nhiều phương tiện cùng hoạt động đồng thời. Thay vì phụ thuộc vào một nền tảng đơn lẻ, hiệu quả được xây dựng dựa trên số lượng và khả năng phối hợp.

Trong học thuyết quân sự mới, K2 được xếp vào nhóm “attritable systems” (các hệ thống có thể chấp nhận tổn thất), tức những nền tảng được thiết kế với chi phí và khả năng thay thế phù hợp, nhằm tối ưu hiệu quả tổng thể trong vận hành.

Bên cạnh đó, K2 có thể hoạt động từ các khu vực cất cánh dã chiến, qua đó mở rộng phạm vi triển khai trong điều kiện thực địa.

UAV mới của Thổ Nhĩ Kỳ cùng nhiều khí tài khác đang góp phần hình thành cấu trúc không người lái đa tầng, trong đó mỗi hệ thống đảm nhiệm một vai trò riêng trong tổng thể vận hành.

Sự xuất hiện của K2 cho thấy chiến tranh hiện đại đang chuyển dịch theo hướng kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và sản xuất quy mô lớn.

Theo các chuyên gia, xu hướng này không chỉ phản ánh tiến bộ công nghệ quân sự mà còn đặt ra nhiều vấn đề về kiểm soát, an ninh và cân bằng chiến lược trên phạm vi toàn cầu.