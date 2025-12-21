Động thái bất ngờ của dự án "Nuôi em Nghệ An"

Ngày 21/12, bà Hoàng Thị Lan, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Mai Sơn (xã Nhôn Mai, Nghệ An), xác nhận đã được dự án “Nuôi em Nghệ An” thanh toán hơn 36 triệu đồng tiền hỗ trợ bữa ăn bán trú tháng 10 và tháng 11.

Theo bà Lan, đây là khoản hỗ trợ tiền ăn bán trú buổi trưa của 144 cháu đang học tại điểm trường chính theo thống nhất của người quản lý dự án "Nuôi em Nghệ An" và nhà trường từ đầu năm.

Dự án Nuôi em Nghệ An hỗ trợ hàng nghìn bữa trưa cho học sinh miền núi từ năm 2019 đến nay (Ảnh: H. Lan).

Căn cứ vào số tiền đã được thanh toán, chi phí "Nuôi em Nghệ An" hỗ trợ bữa ăn bán trú cho các cháu là 8.000 đồng/bữa ăn.

Theo thông báo mới nhất từ dự án "Nuôi em Nghệ An", kể từ tháng 12, dự án chỉ hỗ trợ tiền ăn bán trú cho 42 cháu thuộc Trường Mầm non Mai Sơn theo danh sách cụ thể, mức hỗ trợ 12.000 đồng/cháu. 102 cháu còn lại chưa có mã nhận nuôi nên không có kinh phí hỗ trợ.

Đơn vị này cũng đã gửi 42 chiếc áo ấm để nhà trường trao cho 42 cháu trong danh sách kể trên.

“Sau các đợt bão lũ liên tiếp, hầu hết phụ huynh của trường đều bị thiệt hại về tài sản. 20.000 đồng tiền ăn bán trú mỗi ngày cho con đối với họ cũng là khoản chi đáng kể. Nếu bây giờ dự án "Nuôi em Nghệ An" chỉ hỗ trợ cho 42 cháu, dẫn đến có cháu được hỗ trợ, có cháu không được hỗ trợ, cũng khó cho nhà trường và phụ huynh”, bà Lan chia sẻ.

Từ ngày 15/12, khi chưa có xác nhận cụ thể của dự án "Nuôi em Nghệ An" về kinh phí hỗ trợ và số lượng trẻ được nhận hỗ trợ, phụ huynh Trường Mầm non Mai Sơn đã phải tạm đóng tiền ăn cho con em mình với mức 20.000 đồng/bữa trưa.

Kinh phí dự án "Nuôi em Nghệ An" hỗ trợ mỗi học sinh là 8.000 đồng, phần còn lại của suất ăn bán trú do phụ huynh đóng góp hoặc các trường vận dụng từ nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (Ảnh: H. Lan).

Ông Thái Đình Bảy, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Chiêu Lưu 2 (xã Chiêu Lưu, Nghệ An), xác nhận đơn vị cũng đã được dự án "Nuôi em Nghệ An" thanh toán gần 38,5 triệu đồng kinh phí hỗ trợ tiền ăn các tháng 9, 10, 11 và đến ngày 9/12.

Ông Bảy cho biết, có 96 học sinh của trường (ngoài các em đang được hưởng chính sách bán trú của nhà nước) được "Nuôi em Nghệ An" hỗ trợ tiền ăn trưa từ thứ 2 đến thứ 5, mức hỗ trợ 8.000 đồng/em, tăng 1.000 đồng/em so với năm học 2024-2025.

“Sau lùm xùm của dự án "Nuôi em Nghệ An" liên quan đến tính minh bạch trong sử dụng kinh phí của nhà tài trợ, 3 tháng nay tôi không liên hệ được với bà Đỗ Thị Nga, người quản lý dự án. Do đó, từ ngày 9/12, trường đã dừng tổ chức ăn bán trú cho 96 học sinh kể trên”, ông Thái Đình Bảy thông tin.

Bữa ăn trưa tại trường của học sinh Mầm non miền núi Nghệ An (Ảnh: H. Lan).

Ngày 16/12, Công an tỉnh Nghệ An đã có công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này, yêu cầu phối hợp rà soát các dự án thiện nguyện trong trường học.

Động thái này nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các đối tượng lợi dụng dự án thiện nguyện để trục lợi, đặc biệt là các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dự án "Nuôi em Nghệ An".

Dự án “Nuôi em Nghệ An” được triển khai từ năm 2019 tại các trường Mầm non, Tiểu học thuộc các xã miền núi, biên giới.

Dự án này hỗ trợ tiền ăn trưa cho học sinh thông qua nhà trường với mức 8.000 đồng/học sinh.

Bà Đỗ Thị Nga được giới thiệu là người phụ trách, điều hành dự án trên Fanpage Nuôi em - Nghệ An. Tuy nhiên, kể từ thời điểm xuất hiện nghi vấn về sự minh bạch tài chính của dự án, số điện thoại bà Nga không liên lạc được.