Xác minh clip một học sinh ở Phú Quốc bị nhóm bạn đánh bất tỉnh

Chiều ngày 7/3, UBND đặc khu Phú Quốc đã ra chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc một nhóm thanh niên hành hung dã man bạn học, gây bức xúc dư luận.

Nhóm thanh niên đánh hội đồng người khác gây bức xúc trên mạng xã hội (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, vào chiều cùng ngày, một đoạn clip dài gần 2 phút lan truyền trên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên đánh đập dã man một thanh niên mặc đồ thể thao.

Nhóm thanh niên đánh hội đồng người khác gây bức xúc trên mạng xã hội (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo nội dung clip, dù nạn nhân đã ngã gục xuống nền bê tông, nhóm đối tượng vẫn không dừng tay, liên tục dùng chân đạp mạnh vào người và dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu nạn nhân.

Đáng chú ý, một thanh niên trong nhóm không chỉ tham gia đánh mà còn ôm chặt nạn nhân, tạo điều kiện cho những người khác ra sức đấm đá cho đến khi nạn nhân nằm bất động.

Bất chấp tiếng tri hô, ngăn cản từ bạn bè xung quanh, nhóm này vẫn hung hãn đá thẳng vào mặt nạn nhân trước khi rời đi. Trong suốt quá trình xảy ra vụ việc, nhóm thanh thiếu niên nói trên liên tục có những lời lẽ thô tục, xúc phạm, thậm chí đe dọa giết nạn nhân.