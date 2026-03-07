Hàng trăm học sinh THPT được "học thật" tại giảng đường, tự mình giải bài toán chọn ngành

Chương trình trải nghiệm “Một ngày là sinh viên APD” năm 2026 tại Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Tài chính (Ảnh: APD).

Khác với hình dung về những buổi tư vấn tuyển sinh truyền thống, không khí tại Học viện APD sáng 7/3 sôi động bởi sự xuất hiện của hàng trăm học sinh các trường THPT. Các em không đến chỉ để nghe giới thiệu hay tham quan, mà để trực tiếp ngồi vào giảng đường, tham gia các lớp học và trải nghiệm một ngày làm sinh viên thực thụ.

Trong bối cảnh thị trường lao động biến đổi nhanh chóng và thông tin tuyển sinh đa chiều, áp lực chọn đúng ngành, đúng trường ngày càng đè nặng lên vai học sinh cuối cấp. Nhiều em thừa nhận cảm thấy bối rối trước quá nhiều lựa chọn và không chắc chắn ngành học nào thực sự phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân. Việc đưa ra quyết định chỉ dựa trên thông tin một chiều qua sách báo hay internet tiềm ẩn nhiều rủi ro.

NGƯT.PGS.TS Trần Trọng Nguyên - Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển phát biểu tại chương trình (Ảnh: APD).

Nắm bắt nhu cầu này, chương trình "Một ngày là sinh viên 2026" của Học viện APD được tổ chức với trọng tâm là các lớp học chuyên ngành giả lập. Hoạt động này được xem là lời giải thiết thực, giúp các sĩ tử tương lai có được góc nhìn cận cảnh và chân thực nhất về ngành học mình đang quan tâm.

Thay vì các bài giới thiệu chung, học viện đã xây dựng những buổi học chuyên sâu, mô phỏng một tiết học thực tế tại đại học. Với những ngành học đang nhận được sự quan tâm lớn như Khoa học dữ liệu, Quản trị dịch vụ cao cấp hay Kế toán định hướng ACCA, các em học sinh đã được "nhập vai" và giải quyết những bài toán cụ thể.

Tại lớp học Khoa học dữ liệu, các bạn trẻ được giảng viên hướng dẫn cách phân tích một bộ dữ liệu mẫu về hành vi người dùng, qua đó hình dung được công việc hàng ngày của một chuyên gia phân tích dữ liệu.

Trong khi đó, lớp học Quản trị dịch vụ cao cấp lại đặt ra một tình huống giả định về xử lý khủng hoảng truyền thông cho một khách sạn hạng sang. Học sinh được chia nhóm thảo luận, đưa ra phương án, qua đó hiểu được tính thực chiến và những kỹ năng cần có của ngành này.

Đặc biệt, lớp học Kế toán ACCA mang đến một trường hợp phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Các "kiểm toán viên tập sự" được thử thách tìm ra những điểm bất hợp lý trong các số liệu, cảm nhận rõ sự tỉ mỉ và logic cần có của nghề.

Các bạn học sinh THPT tham gia một lớp học trải nghiệm tại chương trình “Một ngày là sinh viên APD” năm 2026 của Học viện Chính sách và Phát triển (Ảnh: APD).

Có mặt tại sự kiện từ sớm, Nguyễn Hoàng Anh, học sinh lớp 12 trường THPT Yên Lạc 1 (Phú Thọ), chia sẻ: "Trước khi đến đây, em phân vân giữa ngành Kinh tế đầu tư và Kiểm toán. Nhưng sau khi tham gia lớp học trải nghiệm về kiểm toán, được giải một bài toán thực tế, em nhận ra mình thực sự bị cuốn hút bởi công việc này. Nó không khô khan như em nghĩ. Quyết định của em đã rõ ràng hơn rất nhiều".

Rất đông học sinh tham gia chương trình “Một ngày là sinh viên APD” năm 2026 tại Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Tài chính (Ảnh: APD).

Theo đại diện Học viện APD, việc để học sinh trực tiếp trải nghiệm môi trường và nội dung học tập là cách tư vấn hiệu quả và có trách nhiệm nhất. Khi các em hiểu rõ mình sẽ học gì và làm gì, quyết định chọn ngành sẽ trở nên vững chắc hơn, giảm thiểu tình trạng sinh viên chán nản hay bỏ học giữa chừng vì chọn sai ngành.

Cách làm này không chỉ giúp học sinh giải tỏa áp lực mà còn cho thấy sự thay đổi trong tư duy tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học: chủ động tạo ra trải nghiệm giá trị, đặt quyền lợi và sự thấu hiểu của người học lên hàng đầu.

Năm 2026, Học viện Chính sách và Phát triển, trường đại học công lập thuộc Bộ Tài chính dự kiến tuyển sinh 2.550 chỉ tiêu cho 18 mã ngành, chương trình đào tạo. Điểm nhấn của mùa tuyển sinh năm nay là việc mở thêm nhiều ngành học mới, đón đầu xu hướng thị trường lao động, bao gồm: Khoa học dữ liệu, Kiểm toán, Kinh tế đầu tư, Kế toán (định hướng ACCA) và Quản trị dịch vụ cao cấp (CLC).

Phương thức xét tuyển: Học viện áp dụng đa dạng các phương thức để tăng cơ hội cho thí sinh:

- Xét tuyển thẳng theo quy định.

- Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026.

- Xét tuyển kết hợp: Sử dụng kết quả thi THPT hoặc học bạ THPT cùng với điểm thi Đánh giá năng lực (HSA/TSA) hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL, TOEIC).

Thông tin liên hệ và tư vấn:

- Website: tuyensinh.apd.edu.vn

- Hotline/Zalo: 0523 333 599 - 0523 333 588

- Facebook: fb.com/hocvienchinhsachphattrien