Tranh cãi đĩa tôm 6 con giá 300.000 đồng ở Phú Quốc

Ngày 24/2, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng của một du khách phản ánh về trải nghiệm ẩm thực tại một quán ăn ở Phú Quốc (tỉnh An Giang).

Cụ thể, vị khách này bày tỏ sự thất vọng khi gọi đĩa tôm 6 con có giá 300.000 đồng nhưng chất lượng không tương xứng, đồ ăn có mùi tanh. Tổng hoá đơn người này phải trả là hơn 2,6 triệu đồng tại một quán cơm bình dân.

Vụ việc đã thu hút hàng trăm lượt bình luận với nhiều góc nhìn khác nhau. Nhiều người dân địa phương và thực khách cho rằng mức giá này là hợp lý trong dịp Tết.

Họ cho rằng tôm sú biển loại lớn (khoảng 20 con/kg) vào mùa cao điểm có giá nhập tại chợ 500.000-600.000 đồng/kg. Sau khi cộng chi phí mặt bằng, chế biến và phục vụ, mức giá 300.000 đồng cho 6 con là bình thường.

6 con tôm giá 300.000 đồng gây tranh cãi ở Phú Quốc (Ảnh: Hoàng Duật).

Một số ý kiến cho rằng dù giá thực phẩm tăng cao, nhưng cách trình bày đĩa ăn quá đơn điệu, không tương xứng với số tiền bỏ ra, dễ gây ác cảm và làm xấu hình ảnh du lịch trong mắt du khách.

Trước thông tin trên, chiều cùng ngày, một lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) xác nhận, địa phương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh và chấn chỉnh kịp thời.

Vị lãnh đạo này cho biết, đơn vị thường xuyên tổ chức kiểm tra nhắc nhở chủ quán phải công khai giá rõ ràng, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và phong cách phục vụ để tránh gây hiểu lầm cho du khách.

Người dân địa phương giải thích 6 con tôm nói trên giá 300.000 đồng là bình thường bởi ngoài giá thực tế chủ quán còn phải chi trả cho nhiều khoản như chế biến, nhân viên, mặt bằng,... trong dịp Tết (Ảnh: Hoàng Duật).

Về phía mình, chủ quán ăn nói trên khẳng định quán có niêm yết giá công khai. Do giá tôm sú loại to ngoài thị trường dịp Tết tăng cao nên mức giá 300.000 đồng là phù hợp với chi phí đầu vào.

Dù có những tranh cãi về giá cả, du lịch An Giang nói chung, Phú Quốc nói riêng vẫn ghi nhận sự tăng trưởng mạnh trong đợt Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Toàn tỉnh đón hơn 1,7 triệu lượt khách (tăng 37% so với cùng kỳ năm 2025), công suất phòng đạt khoảng 80%. Riêng Phú Quốc đón khoảng 366.000 lượt khách, trong đó hơn 92.000 khách quốc tế, tổng doanh thu đạt 2.622 tỷ đồng.