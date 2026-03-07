Ông Park Hang-seo giao lưu với sinh viên đam mê bóng đá

Chiều 7/3, tại sân vận động Trường Đại học Nha Trang (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã diễn ra vòng chung kết giải Thanh niên sinh viên Việt Nam năm 2026. Đây là lần thứ 4 giải đấu được tổ chức, nhằm tạo sân chơi thể dục thể thao cho sinh viên trên toàn quốc sau giờ học tập căng thẳng.

Ông Park Hang-seo, nguyên Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam đã giao lưu, động viên, chụp ảnh lưu niệm cùng các cầu thủ trẻ là sinh viên của nhiều trường đại học trên cả nước.

Ông Park Hang-seo đến Trường đại học Nha Trang giao lưu với các sinh viên đam mê môn thể thao bóng đá (Ảnh: Trung Thi).

Theo ban tổ chức, vòng chung kết giải Thanh niên sinh viên Việt Nam năm nay quy tụ 12 đội bóng đến từ nhiều địa phương, trong đó đội chủ nhà là Trường Đại học Nha Trang. Trong số này có 4 đội lần đầu góp mặt ở vòng chung kết gồm: Trường Đại học Nha Trang, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, Trường Đại học Sư phạm TPHCM và Trường Đại học Đồng Tháp.

Các trận đấu của vòng chung kết diễn ra từ ngày 7/3 đến 22/3 tại sân vận động Trường Đại học Nha Trang (số 2 Nguyễn Đình Chiểu).

Các đội bóng tham gia tranh tài tại vòng chung kết giải Thanh niên sinh viên Việt Nam năm 2026 (Ảnh: Ban tổ chức).

Tổng giá trị giải thưởng của mùa giải năm nay là 800 triệu đồng, trong đó đội vô địch nhận 300 triệu đồng, đội xếp nhì nhận 150 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải cổ vũ đẹp nhất, đội đứng đầu nhận 10 triệu đồng.