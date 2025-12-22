Vừa tốt nghiệp, nam sinh y khoa góp sức “rinh” huy chương vàng lịch sử

Trần Gia Luật, vận động viên môn kéo co của đội tuyển Việt Nam vừa trở về từ Thái Lan sau khi cùng đồng đội lập kỳ tích lịch sử khi giành huy chương vàng ở trò chơi dân gian lần đầu tiên có mặt ở SEA Games.

Trần Gia Luật (vị trí cuối) cùng đồng đội giành huy chương vàng lịch sử môn kéo co tại SEA Games 33 (Ảnh: NVCC).

Phía sau những màn thi đấu căng thẳng mang về kỳ tích lịch sử, ít ai biết các thành viên của đội tuyển kéo co Việt Nam đều là "tay ngang", không đến từ các lò đào tạo chuyên nghiệp.

Trần Gia Luật, sinh năm 2000, tốt nghiệp y khoa, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vào năm 2024. Sau khi ra trường, Luật cũng vừa hoàn thành chương trình 12 tháng lấy chứng chỉ hành nghề tại bệnh viện An Bình (TPHCM).

Luật cho biết, em bắt đầu đến với môn kéo co từ các giải dành cho học sinh khi còn học tại Trường THPT Bùi Thị Xuân, TPHCM niên khoá 2015-2018.

Sau khi tham dự giải học sinh năm 2018, Luật tạm “chia tay” với môn kéo co một năm để tập trung ôn thi và đậu vào ngành y khoa như mong muốn.

Sau khi trúng tuyển đại học, chàng sinh viên y khoa tiếp tục được gọi vào đội tuyển kéo co của quận 1, TPHCM (nay là phường Sài Gòn) để tập luyện tham gia giải Vô địch kéo co TPHCM 2019. Cùng năm, Luật và đồng đội giành chức vô địch tại giải Kéo co toàn quốc tổ chức tại Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ).

Tân bác sĩ ban ngày học tập tại giảng đường, bệnh viện, tối ra sân luyện tập kéo co (Ảnh: NVCC).

Từ đó đến nay, Luật gắn bó với đội kéo co phường Sài Gòn, liên tục tham gia giải vô địch toàn thành và toàn quốc. Luật cùng đội giành huy chương vàng toàn quốc 7 năm liền trong giai đoạn 2019-2025.

Luật chia sẻ, nhiều năm qua, em vừa theo học chương trình đại học với lịch học lý thuyết và thực hành ở trường hoặc thực hành lâm sàng tại bệnh viện vào ban ngày.

Tối đến, trong khoảng thời gian từ 18h30 đến 21h mỗi ngày, Luật tham gia tập luyện. Sau giờ tập luyện, giữa đêm là thời gian để Luật học bài, ôn bài, làm các dự án học tập.

Đến đầu năm 2025, khi có thông tin SEA Games 33 lần đầu tiên xuất hiện môn kéo co, Luật và toàn đội tập trung luyện tập, thi đấu và giành suất tham dự. Lần đầu tiên tham gia, họ đã làm nên kỳ tích khi giành 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc.

Tân bác sĩ Trần Gia Luật cho hay, khác với hình dung của nhiều người rằng kéo co sẽ dùng lực tay kéo thật mạnh thì thực chất bộ môn kéo co chủ yếu dùng lực chân, nhiệm vụ của tay là để giữ dây. Luật ở vị trí đứng cuối sẽ dùng thêm phần lưng để giữ dây luôn căng giúp những người đứng trên không bị ngã.

Để thi đấu một hiệp chỉ 1-2 phút trên sân đấu, các vận động viên phải tập luyện để có thể đạp chân liên tục trong 4-5 phút/hiệp.

Trần Gia Luật trong lễ tốt nghiệp nhận bằng y khoa (Ảnh: NVCC).

Đặc biệt, trò chơi này cần nhất là sự kiên trì và ý chí không được bỏ cuộc trong từng giây, từng phút. "Tinh thần một người vì mọi người" cực kỳ quan trọng vì mỗi một vị trí trong dây có vấn đề đều ảnh hưởng đến các thành viên khác.

Năm 2015, trò chơi kéo co truyền thống của Campuchia, Philippines, Hàn Quốc và Việt Nam được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đa quốc gia đại diện của nhân loại.