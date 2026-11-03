Ngày 3/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Hoài Đức (TP Hà Nội), cho biết địa phương đã có thông báo kết quả xác minh, xử lý phản ánh liên quan đến bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hoài Đức - phân hiệu Di Trạch.

Thông báo của UBND xã Hoài Đức (căn cứ vào kết quả xác minh vụ việc của Công an địa phương) đã nêu rõ thông tin về kho hàng phụ huynh phản ánh và hoạt động của Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương - đơn vị cung cấp suất ăn cho nhà trường.

Theo đó, khu kho hàng rộng khoảng 80m2 mà phụ huynh đề nghị kiểm tra thuộc quyền sở hữu của vợ chồng ông Nguyễn Văn Ng. (SN 1970) và bà Phạm Thị Y. (SN 1976), cùng trú tại thôn Nội, xã Hoài Đức.

Từ năm 2023, anh Nguyễn Văn Đ. (SN 1990), cháu ông Ng., thuê lại địa điểm này với giá 3 triệu đồng/năm để làm kho và chế biến thức ăn cho cá.

Phụ huynh có mặt tại khu vực nhà kho được cho là của công ty cung cấp thực phẩm để đề nghị cơ quan chức năng làm rõ các vấn đề họ phản ánh ngày 27/10 (Ảnh: Phụ huynh cung cấp).

Tuy nhiên, quá trình xác minh cho thấy khu vực này còn được sử dụng để lưu giữ hàng khô, thực phẩm bao gói sẵn của Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương. Cụ thể, từ tháng 9/2026, ông Ng. và bà Y, thỏa thuận với ông Đ. để nhờ bình gas, lắp đường dẫn gas sang công ty, gửi hàng hóa tại kho. Nhân viên Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương thường đến lấy hàng phục vụ chế biến suất ăn.

Công ty đã xuất trình hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc các mặt hàng khô, thực phẩm bao gói sẵn gửi tại kho. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, khu vực bảo quản này không có biển tên, nội quy, quy trình và chế độ vệ sinh.

Công an xã nêu rõ, ban đầu ông Ng., bà Y., anh Đ. chưa hợp tác đầy đủ, cung cấp thông tin không trung thực về việc gửi hàng, đặt bình gas và lắp đường dẫn sang công ty. Qua xác minh, các bên đã thừa nhận những nội dung trên. Bà Y. trình bày việc gửi hàng chưa báo cáo Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương.

Tại thời điểm kiểm tra, tầng sàn của kho có 3 tủ đông chứa thịt gà, ngô tách hạt, chả mực. Ngoài ra, khu vực này còn có 11 thùng bánh bông lan, 50 thùng sữa dinh dưỡng, 5 thùng sữa chua ăn, 3 thùng sữa chua uống cùng nhiều hàng hóa, nguyên liệu khác.

Trên gác xép, đoàn kiểm tra ghi nhận có tôm đã qua chế biến, thịt băm đã qua chế biến, thịt gà, ruốc cùng các túi chứa xúc xích, chả, xương gà, nội tạng cá và một số thùng nhựa, thùng giữ nhiệt.

Khu vực chế biến suất ăn của Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương (Ảnh: Minh Chiến).

Đối với bao bì nghi đựng thịt trâu Ấn Độ mà phụ huynh phát hiện tại khu tập kết rác chung, qua rà soát tài liệu, hình ảnh, chưa đủ căn cứ xác định bao bì thuộc về Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương, các hộ dân xung quanh hay tổ chức, cá nhân khác.

Liên quan đến nghi vấn công ty này sử dụng thịt trâu Ấn Độ để chế biến suất ăn bán trú, qua kiểm tra hồ sơ, tài liệu, hóa đơn, chứng từ, sổ sách và điều kiện thực tế tại công ty, cơ quan chức năng không phát hiện sản phẩm thịt trâu Ấn Độ đông lạnh.

Theo UBND xã Hoài Đức, căn cứ hồ sơ năng lực công ty đăng tải trên hệ thống HanoiCheck và hợp đồng ký với nhà trường, các sản phẩm có nguồn gốc từ Công ty TNHH Thực phẩm A80 Thăng Long (Công ty Tân Đại Phát là đơn vị thứ cấp) có thể được sử dụng để chế biến suất ăn học sinh nếu đáp ứng các quy định về nguồn gốc, hạn sử dụng, thực đơn và các điều kiện liên quan.

Thông báo cũng nêu rõ, đến thời điểm hiện tại, hồ sơ, tài liệu thu thập được và kết quả kiểm tra thực tế chưa có căn cứ khẳng định công ty sử dụng thịt trâu Ấn Độ hoặc các sản phẩm thịt gà đông lạnh của Công ty Tân Đại Phát để chế biến suất ăn bán trú cho học sinh.

UBND xã cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh những nội dung còn lại và xử lý vi phạm nếu có theo quy định.

Về phía công ty cung cấp suất ăn, UBND xã Hoài Đức yêu cầu phối hợp với nhà trường rà soát, điều chỉnh thực đơn; cập nhật kịp thời các thay đổi trên HanoiCheck; bổ sung thông tin truy xuất còn thiếu, kiểm soát chặt việc giao nhận, định lượng và chất lượng suất ăn; thay mới các thớt sơ chế không bảo đảm vệ sinh.

Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương phải khắc phục các tồn tại và báo cáo kết quả về đoàn kiểm tra trước ngày 3/11 để thực hiện hậu kiểm, theo dõi.