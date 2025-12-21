Nữ sinh lập kỳ tích môn Liên Quân Mobile được thưởng nóng 132 triệu đồng

Sáng 21/12, trong lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2025, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM khen thưởng sinh viên Nguyễn Thanh Duyên - nữ sinh vừa trở về từ Thái Lan - sau khi cùng các đồng đội xuất sắc giành Huy chương vàng (HCV) nội dung đồng đội nữ môn AoV (Liên Quân Mobile) tại SEA Games 33.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đạt HCV ở bộ môn Liên Quân Mobile trong lịch sử tham dự SEA Games.

Ông Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TPHCM trao thưởng cho Nguyễn Thanh Duyên (Ảnh: N.T)

Tổng số tiền thưởng nóng mà Thanh Duyên nhận được là 132 triệu đồng. Trong đội tuyển nữ Liên Quân Mobile Việt Nam, Thanh Duyên thi đấu ở vị trí ADL (xạ thủ - đường Rồng), một trong những vị trí then chốt của đội hình, đảm nhiệm vai trò gây sát thương chủ lực và có ảnh hưởng lớn đến cục diện cũng như kết quả trận đấu.

Thanh Duyên năm nay 19 tuổi, hiện là sinh viên năm 2, khoa Luật Kinh tế. Cô là vận động viên nhỏ tuổi nhất, đồng thời cũng là sinh viên duy nhất trong đội tuyển nữ Liên Quân Mobile Việt Nam. Các thành viên còn lại đều đã ra trường và đi làm.

Chia sẻ về hành trình đến với bộ môn này, Thanh Duyên cho biết, em bắt đầu chơi Liên Quân Mobile từ năm lớp 6, ban đầu chỉ để giải trí.

Đến tháng 6 vừa qua, thông qua mạng lưới kết nối, các thành viên được tuyển chọn, hình thành đội tuyển và được lựa chọn tham dự SEA Games 33.

Trước giải đấu, mỗi ngày Duyên dành 3-4 tiếng để luyện tập cùng đồng đội. Thời gian tập chủ yếu vào buổi tối, khi mọi người đã sắp xếp xong công việc trong ngày. Với Duyên, đây cũng là thời điểm nghỉ hè nên không chịu nhiều áp lực học tập.

Theo Thanh Duyên, Liên Quân Mobile đòi hỏi tinh thần đồng đội cao, sự phối hợp ăn ý, khả năng tập trung và phản xạ nhanh để đưa ra chiến thuật phù hợp. Những kỹ năng này cũng có thể áp dụng vào học tập và cuộc sống hằng ngày.

Nguyễn Thanh Duyên và bố (Ảnh: Hoài Nam).

Duyên cho biết em kiểm soát khá tốt việc phân bổ thời gian giữa học tập, sinh hoạt và chơi Liên Quân Mobile. Ngay từ khi còn học phổ thông, bố mẹ đã nhắc nhở và đặt ra giới hạn thời gian để việc chơi game không ảnh hưởng đến kết quả học tập.

Nữ sinh cũng xác định rõ con đường chính của mình là học tập và theo đuổi ngành nghề đang học tại trường. Liên Quân Mobile chỉ là một sở thích song hành, không phải sự nghiệp lâu dài mà em hướng tới.

Ông Nguyễn Viết Thắng, bố của Thanh Duyên cho biết rất bất ngờ khi con gái cùng đồng đội lập nên kỳ tích ở môn thể thao điện tử tại SEA Games 33.

Theo ông Thắng, thời gian đầu gia đình cũng không khỏi lo lắng khi thấy con chơi Liên Quân Mobile.

Tuy nhiên, khi nhận thấy con biết quản lý thời gian, kiểm soát bản thân, thi đỗ đại học vào đúng trường, đúng ngành đã chọn và duy trì kết quả học tập tốt, gia đình dần yên tâm trước sở thích đó.