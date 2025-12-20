Chỉ trong một học kỳ, 1 trường học có 4 học sinh điểm SAT tuyệt đối 1.600

Thông tin từ nhà trường, bốn học sinh đạt thành tích này gồm: Nguyễn Kiều Anh (lớp 12A1), Nguyễn Minh Thư (lớp 12A3), Hà Bảo Trân (lớp 12A6) và Phạm Thế Tuấn (lớp 12A1). Đáng chú ý, chuỗi kết quả ấn tượng được ghi nhận trong cùng một học kỳ và các học sinh học ở các lớp khác nhau.

SAT là bài thi chuẩn hóa được nhiều trường đại học trên thế giới sử dụng trong xét tuyển đầu vào. Theo College Board, mức điểm từ 1.530 trở lên đã thuộc top 1% thí sinh có kết quả cao nhất toàn cầu. Do đó, việc đạt điểm tuyệt đối 1.600 thể hiện năng lực học thuật vượt trội, sự bền bỉ và kỷ luật trong quá trình học tập của học sinh.

4 thí sinh đạt điểm SAT tuyệt đối là học sinh Trường THPT chuyên Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong bài thi SAT, các kỹ năng được kiểm tra gồm đọc hiểu (52 câu, 65 phút), ngôn ngữ (44 câu, 35 phút) và toán học (58 câu, 80 phút). Lệ phí thi tại Việt Nam là 111 USD, tương đương 2,8 triệu đồng.

Ngoài ra, thí sinh sẽ mất thêm phụ phí khi phát sinh nhu cầu riêng như: Phí hủy, đổi lịch thi 29 USD (733.000 đồng); phí báo kết quả gấp trong trường hợp cần điểm sớm 31 USD (783.000 đồng).

Số liệu từ College Board cho thấy, lượng thí sinh Việt Nam tham gia bài thi SAT tăng mạnh trong 2 năm trở lại đây. Lý do liên quan tới việc ngày càng nhiều trường đại học tại Việt Nam sử dụng kết quả bài thi chuẩn hóa này trong xét tuyển đầu vào.

Hiện có khoảng gần 30 trường đại học tại Việt Nam xét tuyển SAT trong kỳ tuyển sinh. Đại đa số là trường thuộc khối ngành công nghệ - kỹ thuật, kinh tế - thương mại và quân đội. Mức điểm sàn trung bình là 1.200

Cá biệt có Trường Đại học Dược Hà Nội yêu cầu điểm SAT 1.400 với ngành Dược học và 1.350 với các ngành còn lại.