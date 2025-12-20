Nam sinh Việt giành học bổng của Chính phủ Đức sau một lần ngã xe

Bộ hồ sơ “biết kể chuyện” của chàng sinh viên Khoa học máy tính

DAAD là một trong những học bổng danh giá do Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức điều phối, được tài trợ từ các cơ quan Liên bang Đức và có quy trình tuyển chọn cạnh tranh cao.

Với Nguyễn Bảo Thành Đạt (SN 2005, ngụ tại tỉnh Đồng Nai), con đường đạt được học bổng này không bắt đầu khi bước chân vào giảng đường đại học, mà được chuẩn bị từ sớm, ngay từ những năm học phổ thông.

Lựa chọn theo học ngành Khoa học máy tính tại Đại học Việt Đức, Thành Đạt xác định đây là môi trường phù hợp để từng bước hiện thực hóa mục tiêu du học Đức.

Nam sinh cho biết, động lực lớn nhất thôi thúc bản thân hướng đến quốc gia này là mong muốn được tiếp cận một nền giáo dục khác biệt, nơi tư duy phản biện, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ được đặt ở vị trí trung tâm.

Không xem hồ sơ học bổng như một tập hợp thành tích rời rạc, Thành Đạt tiếp cận quá trình chuẩn bị theo cách riêng: xây dựng hồ sơ như một câu chuyện có chiều sâu, thể hiện rõ cá tính, năng lực và quá trình rèn luyện liên tục.

“Hồ sơ phải cho hội đồng thấy mình là ai, đã đi qua những chặng hành trình nào và có khả năng phát triển ra sao trong môi trường học thuật mới”, Đạt chia sẻ.

Từ định hướng đó, nam sinh không chờ đến sát thời điểm nộp hồ sơ mới bắt đầu tích lũy trải nghiệm.

Ngay trong quá trình học tập, Đạt chủ động tham gia các dự án cá nhân, bài tập nhóm, làm việc cùng giảng viên và bạn bè. Song song với đó là các hoạt động ngoại khóa, nơi bạn đảm nhận vai trò tổ chức, điều phối và trực tiếp dẫn dắt nhiều sự kiện sinh viên.

Điểm nhấn đáng chú ý trong hành trình học tập của Đạt là dự án đo độ ẩm đất phục vụ nông nghiệp, được triển khai từ đầu năm 3.

Với những sinh viên vừa đi sâu vào chuyên ngành, cảm biến và thuật toán vẫn là lĩnh vực còn nhiều mới mẻ. Dưới sự hướng dẫn sát sao của giảng viên, nhóm từng bước làm quen với thiết bị, xây dựng các thuật toán cơ bản và đưa sản phẩm vào thử nghiệm.

Đặc biệt, dự án không dừng lại trong phòng thí nghiệm. Theo gợi ý của thầy cô, nhóm đã tiếp cận một số khu nông nghiệp, nông trại để kiểm chứng khả năng ứng dụng thực tế.

“Lần đầu tiên mình cảm nhận rõ việc học có thể giải quyết những vấn đề rất cụ thể ngoài đời sống”, Đạt nói.

Với nam sinh, đây không chỉ là một bài tập học phần, mà còn là dấu mốc quan trọng giúp hình thành tư duy nghiên cứu và tạo nên điểm sáng trong bộ hồ sơ chinh phục học bổng DAAD.

Sau lần săn học bổng đầu tiên thất bại, Đạt không nản chí mà tự đốc thúc bản thân vượt qua khó khăn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cú trượt vì sức khỏe và hành trình trở lại đầy bản lĩnh

Dù được chuẩn bị kỹ lưỡng, hành trình chinh phục học bổng của Thành Đạt không phải lúc nào cũng suôn sẻ.

Ở đợt nộp hồ sơ đầu tiên, đúng thời điểm bước vào vòng phỏng vấn, nam sinh gặp sự cố sức khỏe khi vừa bị ốm, vừa bị ngã xe. Thể lực suy giảm cùng áp lực tâm lý đã ảnh hưởng đáng kể đến phần thể hiện của nam sinh.

Kết quả, Thành Đạt không được lựa chọn sang Đức học tập trong kỳ mùa đông năm 2025. Sau quãng thời gian dài đầu tư công sức, việc không vượt qua vòng phỏng vấn khiến Đạt không khỏi hụt hẫng và căng thẳng.

Tuy nhiên, thay vì coi thất bại là dấu chấm hết, Thành Đạt lựa chọn nhìn nhận đây như một nhịp trễ cần thiết trong hành trình dài hơn. Ý thức được rằng DAAD có nhiều đợt tuyển chọn, đồng thời mục tiêu du học bậc cao học vẫn còn ở phía trước, nam sinh dần lấy lại tinh thần, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ với tâm thế bình tĩnh và chủ động hơn.

Dự định học tập tại Đức của Đạt gắn với chuyên ngành IoT (Internet vạn vật), đặc biệt là các hệ thống cảm biến và tự động hóa tích hợp AI. Theo nam sinh, đây là lĩnh vực giàu tiềm năng, không chỉ trong nghiên cứu mà còn có khả năng ứng dụng mạnh mẽ vào thực tiễn.

Đạt dự định theo đuổi chuyên ngành IoT (Internet vạn vật) tại Đức (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đích đến cuối cùng của Thành Đạt không dừng ở việc đạt học bổng hay tích lũy thành tích cá nhân. Bạn mong muốn mang kiến thức, ý tưởng và sản phẩm công nghệ trở lại Việt Nam, đóng góp cho những lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển, nơi công nghệ có thể hỗ trợ con người hiệu quả hơn.

Gửi lời nhắn đến các sinh viên đang nuôi dưỡng giấc mơ học bổng quốc tế, Thành Đạt nhấn mạnh tầm quan trọng của sự chủ động và kiên trì. Theo bạn, việc chưa đạt học bổng ở một thời điểm nào đó không đồng nghĩa với việc năng lực chưa đủ. Điều giá trị nhất vẫn là kiến thức và bản lĩnh được tích lũy trong suốt quá trình nỗ lực.

“Những gì mình học và trưởng thành trong hành trình chinh phục học bổng mới chính là thành quả lớn nhất”, Đạt chia sẻ.

Nguyễn Hữu Đạt



