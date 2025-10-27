Bị kết luận tạm thu học phí sai 158 tỷ đồng, nhà trường giải trình ra sao?

Chiều 27/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, TS Đinh Văn Đệ, quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM, cho biết trường đã cung cấp đầy đủ hồ sơ, sẵn sàng phối hợp để Sở GD&ĐT xác minh, làm rõ từng nội dung được nêu ra trong kết luận kiểm tra.

Khi có kết quả chính thức, nhà trường sẽ có thông báo đến học viên, sinh viên để tránh những hiểu nhầm đáng tiếc về trường.

Theo đại diện nhà trường, sau khi Sở GD&ĐT TPHCM ra thông báo kết quả kiểm tra chỉ ra 16 hành vi vi phạm của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, trong đó có việc tạm thu học phí sai 158 tỷ đồng, nhà trường đã gửi báo cáo giải trình lên Sở.

Học viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng (Ảnh: Fanpage nhà trường).

Theo giải trình của nhà trường, một số nội dung trong kết luận kiểm tra “chưa phản ánh đúng bản chất vụ việc, nhiều hành vi kết luận quá nghiêm khắc”, có thể ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường.

Cụ thể, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM đề nghị Sở GD&ĐT TPHCM xem xét lại kết luận về việc trường tạm thu học phí hơn 158 tỷ đồng của 15.943 người học từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025, đã tiến hành hoàn trả cho 13.921 người học, với tổng số tiền hơn 137 tỷ đồng và hiện còn chưa hoàn trả cho 2.022 người học với tổng số tiền hơn 20,4 tỷ đồng.

Theo nhà trường, để có cơ sở nhận định về số tiền hơn 158 tỷ đồng tạm thu học phí của 15.943 người học cần phân định: Hệ cao đẳng (70% ngành nghề độc hại) là hơn 30,9 tỷ đồng; Hệ trung cấp T4 (là học sinh THCS học tiếp lên trung cấp) là hơn 127 tỷ đồng.

Bảng kê chi tiết khoản tạm thu học phí hơn 158 tỷ đồng của 2 hệ đào tạo tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM và chi trả đến ngày 31/3 (Ảnh chụp báo cáo).

Số tiền tạm thu học phí thuộc đối tượng miễn giảm học phí là học sinh THCS học tiếp lên trung cấp từ năm học 2020-2021 đến năm học 2022-2023 chỉ là hơn 127 tỷ đồng.

Nhà trường đã hoàn trả số tiền miễn giảm học phí cho sinh viên khối Trung cấp (T4) tính đến ngày 31/3 là gần 126 tỷ đồng. Số tiền sinh viên khối T4 chưa nhận là 328 sinh viên với số tiền là hơn 1,18 tỷ đồng.

Theo nhà trường, lý do chưa chi trả hết cho người học vì ở thời điểm đó, sinh viên chưa cung cấp hoặc cung cấp sai số tài khoản ngân hàng. Trường đã nhiều lần ban hành thông báo nhắc nhở sinh viên cung cấp số tài khoản.

Trường cũng đề nghị xem xét lại nội dung kết luận về khoảng thời gian giữa tạm thu và hoàn trả tạm thu với ghi nhận việc hoàn trả tiền miễn, giảm học phí chưa được trường khẩn trương thực hiện và xử lý dứt điểm, dẫn đến số tiền miễn, giảm học phí của học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí còn tồn hơn 20,4 tỷ đồng tính đến thời điểm 31/3.

Giải trình của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM thể hiện số tiền hơn 20,4 tỷ đồng chưa hoàn trả này gồm hơn 1,18 tỷ đồng của sinh viên khối T4 chưa cung cấp số tài khoản và hơn 19,2 tỷ đồng khoản miễn giảm học phí khối cao đẳng.

Trong đó, 19,2 tỷ đồng khoản miễn giảm học phí khối cao đẳng chủ yếu là miễn giảm học phí năm học 2024-2025. Đến thời điểm 31/3 chưa kết thúc năm học nên còn tồn ở kho bạc.

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM thông tin, thời gian qua trường liên hệ trực tiếp đến người học khối Trung cấp T4 đề nghị cung cấp tài khoản để nhận tiền miễn giảm học phí.

Tính đến ngày 23/9, số tiền miễn giảm học phí khối Trung cấp T4 còn tồn khoản tạm thu học phí từ năm 2021 đến năm 2024 là hơn 554 triệu đồng (176 học sinh, sinh viên).

Trường cũng đang tiếp tục đôn đốc người học nhanh chóng hoàn tất việc cung cấp số tài khoản để nhận tiền miễn giảm học phí.

Theo báo cáo của trường, tính đến ngày 23/9, số tiền tồn từ khoản tạm thu học phí khối Trung cấp T4 là hơn 554 triệu đồng (Ảnh chụp lại báo cáo).

Nhà trường cho rằng việc tạm thu học phí của người học thuộc đối tượng miễn học phí thực hiện theo quy định hiện hành.

Trường được phép thu học phí của học sinh, sinh viên khi đăng ký nhập học, sau đó thực hiện việc lập dự toán ngân sách nhà nước cấp bù kinh phí miễn giảm học phí về trả lại cho người học sau khi đã hoàn tất từng năm học.

Ngoài vấn đề trên, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM không đồng tình với một số nhận định trong kết luận như việc nhà trường cắt xén chương trình để lấy tiền sinh viên thông qua học phí; phân công giảng dạy môn học chưa đúng quy định; giao giáo viên dạy khối lượng lớn…

Trường cũng đề nghị đoàn kiểm tra xem xét lại một số nội dung như công tác quản lý sử dụng tài sản công; tuyển sinh không phù hợp…

Trong giải trình, trường cũng đưa ra hướng xử lý, khắc phục cụ thể về các sai phạm được nhắc đến trong kết luận.

Như Dân trí đã đưa tin, thông báo kết quả kiểm tra Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM của Sở GD&ĐT TPHCM thể hiện từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025, trường đã tạm thu học phí sai quy định của 15.943 người học, với tổng số tiền hơn 158 tỷ đồng.

Qua kiểm tra, Sở GD&ĐT TPHCM kiến nghị ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với 16 hành vi vi phạm của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM.

Sở cũng kiến nghị chuyển công an thành phố để tiếp tục điều tra, làm rõ các dấu hiệu sai phạm của trường ở các nội dung: Công tác quản lý, sử dụng tài chính công (việc tạm thu học phí, hoàn trả học phí tạm thu, sổ sách kế toán,...); công tác quản lý, sử dụng tài sản công; Việc thực hiện các quy định liên quan Luật Đấu thầu.