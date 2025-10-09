Vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp: Bộ Giáo dục yêu cầu báo cáo khẩn

Báo cáo yêu cầu cần làm rõ diễn biến vụ việc, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và biện pháp xử lý đã được thực hiện.

Cũng theo Bộ GD&ĐT, đơn vị này nhận được phản ánh qua báo chí về việc thầy giáo dạy toán, Trường THPT Võ Nguyên Giáp hành hung một thầy giáo khác ngay tại sân trường.

"Hành vi này vi phạm nghiêm trọng quy định về đạo đức nhà giáo, ảnh hưởng xấu đến môi trường sư phạm", Bộ GD&ĐT nêu rõ.

Thầy S. bị thương tích ở vùng cổ sau khi bị ông T. tấn công trong sân trường (Ảnh: Uy Nguyễn).

Như Dân trí đưa tin, khoảng 7h10 ngày 3/10, thầy S. làm nhiệm vụ kiểm tra nề nếp học sinh theo phân công của ban giám hiệu nhà trường.

Thầy S. phát hiện ông T. dựng xe máy ở giữa cổng trường nên nhắc nhở đỗ phương tiện đúng quy định. Lúc này, ông T. chửi bới, đe dọa và 2 lần bóp cổ thầy S. trước sự chứng kiến của bảo vệ và học sinh nhà trường.

Toàn bộ vụ việc đều được camera an ninh của trường ghi lại.

Vụ việc khiến thầy S. bị thương tích vùng cổ, làm ảnh hưởng đến tâm lý giảng dạy và gây sốc cho học sinh chứng kiến.

Ông T. từng 5 lần bị kỷ luật trong suốt quá trình công tác do có hành vi đánh, chửi bới, xúc phạm học sinh và thách thức cả phụ huynh.