Vụ suất ăn bán trú bị tố "chỉ vài viên thịt": Học sinh lên tiếng

Sau phản ánh về suất ăn bán trú tại Trường THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn, TPHCM) có định lượng ít, đại diện phụ huynh đã trực tiếp kiểm tra bữa trưa ngày 18/12.

"Người nói đủ, người chê thiếu"

Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THPT Trưng Vương đã có buổi kiểm tra đột xuất bữa trưa tại nhà trường. Tại thời điểm kiểm tra, thực đơn gồm 4 lựa chọn: thịt heo, cá phi-lê chiên, đùi gà chiên và thịt kho đậu hũ; đi kèm cơm, canh, rau luộc và sữa chua tráng miệng.

Suất ăn bán trú ngày 18/12 của Trường THPT Trưng Vương (Ảnh: Hoàng Hoàng).

Ông Trịnh Văn Thoại, thành viên Ban Đại diện cha mẹ học sinh trường, đánh giá thực phẩm tươi sống và có nguồn gốc rõ ràng, món ăn hợp khẩu vị.

Vị phụ huynh cũng cho biết đã nhiều lần vào trường đột xuất để kiểm tra và trực tiếp dùng suất ăn với học sinh từ đầu năm đến nay.

“Không chỉ tôi mà bất kỳ phụ huynh nào muốn kiểm tra bữa ăn đều được vào, dù đột xuất”, ông nói.

Tuy nhiên, về định lượng, ông Thoại ghi nhận sự khác biệt trong ý kiến của các cha mẹ. Nhiều người cho rằng suất ăn hiện tại là ổn, nhưng một số khác khẳng định lượng thức ăn này chưa đủ với sức ăn của học sinh nam đang tuổi lớn.

Hồi tháng 11, Ban đại diện cha mẹ học sinh kiểm tra đột xuất và nhận thấy một số món mặn còn ít nên đã đề nghị trường làm việc với doanh nghiệp cung cấp suất ăn. Tình hình sau đó được cải thiện, học sinh phản hồi tốt.

Phụ huynh Trường THPT Trưng Vương kiểm tra suất ăn bán trú ngày 18/12 (Ảnh: Hoàng Hoàng).

Em B., học sinh lớp 11, chia sẻ, có những hôm món mặn đủ ăn nhưng cũng có hôm khá ít, như món xúc xích chỉ được 1 cây hoặc thịt viên chỉ khoảng 8 viên, món trứng cút chiên chỉ có 10 trứng.

“Có hôm em ăn xong mà ngủ trưa dậy còn bị đói, chiều không có sức làm gì”, nam sinh chia sẻ.

Trái ngược với B., T., học sinh lớp 10, cho rằng phần ăn vừa vặn với nữ giới, các bạn trong bàn thường xuyên san sẻ thức ăn cho nhau.

Đề xuất tăng giá để đảm bảo chất lượng

Trước thực tế giá thực phẩm tại khu vực trung tâm đắt đỏ, ông Lê Trung Kiên, phụ huynh lớp 10A11, đề xuất nên tăng giá suất ăn từ 38.000 đồng lên 40.000 đồng.

Ông cho biết các phụ huynh trong lớp phản hồi suất ăn ổn với nữ nhưng ít với nam, tùy sức ăn mỗi em. Tuy nhiên, định lượng phân chia cho các món không đồng đều, có món trông đầy đặn và ngược lại.

Phụ huynh này cũng cho rằng với mức giá hiện tại, rất khó để yêu cầu một bữa ăn thật sự đầy đặn và chất lượng. Bên cạnh đó, ông cũng kiến nghị trường lập đường dây nóng để tiếp nhận kịp thời các phản hồi về bán trú.

“Con tôi học cấp THCS ở khu vực Thủ Đức thì suất ăn đã 40.000 đồng, còn trường này ở trung tâm thành phố mà giá 38.000 đồng thì khó đầy đặn”, ông Kiên ý kiến.

Suất ăn bán trú ngày 18/12 của Trường THPT Trưng Vương (Ảnh: Huyên Huyên).

Trả lời phụ huynh, bà Lương Bích Nga, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trưng Vương, nói từng nhận được nhiều ý kiến đề xuất tăng giá suất ăn thêm 2.000 đồng. Tuy nhiên, nhà trường đánh giá việc này ảnh hưởng đến những gia đình khó khăn nên không thực hiện. Sắp tới, nhà trường sẽ cân nhắc việc này.

“Trước mắt, chúng tôi sẽ sát sao hơn với chất lượng, định lượng các món ăn để học sinh được ăn no, xứng đáng với giá thành”, bà Nga nói.

Bà Lương Bích Nga cho hay đã yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn lưu ý định lượng các món mặn. Riêng món thịt viên chiên cần tăng thêm số lượng nếu tiếp tục xuất hiện trong thực đơn. Để đảm bảo suất ăn học sinh được đầy đủ, đúng định lượng, nhà trường sẽ tăng cường giám sát giờ ăn, kiểm tra định lượng món mặn.

Theo bà, hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn có quy định rõ định lượng, giá thành các món mặn, xào, tráng miệng, cơm canh. Quá trình chế biến họ có cân nguyên liệu, thực phẩm.

Học sinh sử dụng bữa ăn bán trú tại trường (Ảnh: Hoàng Hoàng).

Về phía nhà trường, khi món ăn đưa chia suất, thầy cô chỉ quan sát, kiểm tra bằng mắt.

“Khi nào cảm thấy món ăn ít thì giáo viên quản lý bán trú mới đem đi cân chứ không cân trước 100%. Sắp tới nhà trường sẽ tăng cường việc cân trọng lượng để kiểm tra”, bà Nga chia sẻ.

Bà cũng cho biết như trưa nay, món cá phi-lê ban đầu chia vào khay chỉ có 3 miếng nhưng bà thấy ít, kiểm tra chưa được 80gr nên yêu cầu bếp bổ sung.

Trước đó, ngày 17/12, mạng xã hội lan truyền hình ảnh suất ăn bán trú buổi trưa được cho là của Trường THPT Trưng Vương với giá 40.000 đồng. Bài đăng nhanh chóng thu hút được hàng nghìn lượt tương tác, phần lớn bình luận đánh giá món ăn mặn quá ít so với giá thành.

Đại diện nhà trường xác nhận hình ảnh suất ăn nói trên là bữa trưa cùng ngày của trường, nhưng "không đầy đủ thực tế". Suất ăn có giá 38.000 đồng, không phải 40.000 đồng như phản ánh. Giá cả được giữ ổn định từ năm ngoái đến nay, bao gồm nguyên liệu thực phẩm, gia vị, công chế biến, thuế.