Cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội: Nên có phương án "mạnh tay"

Sự kiện Australia chính thức luật hóa việc cấm trẻ em dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản mạng xã hội đã tạo ra một làn sóng thảo luận sôi nổi tại Việt Nam. Cuộc thăm dò ý kiến do báo Dân trí thực hiện đã thu hút hơn 15.000 người tham gia, phản ánh rõ rệt xu hướng và những băn khoăn của dư luận.

Kết quả thăm dò mới nhất cho thấy một bộ phận lớn dư luận đang nghiêng về giải pháp thắt chặt để bảo vệ thế hệ trẻ.

Australia cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội, nhiều người đặt vấn đề Việt Nam có nên làm giống như vậy (Ảnh: Pexels).

Trong cuộc thăm dò ý kiến với sự tham gia của hơn 15.000 độc giả, có tới 77% (tương đương 11.607 phiếu) đồng tình với quan điểm: "Nên cấm để hạn chế tác động tiêu cực tới trẻ em".

Con số áp đảo này phản ánh nỗi lo âu thường trực của các bậc phụ huynh trước thực trạng bắt nạt qua mạng, các nội dung độc hại và hệ lụy từ việc nghiện màn hình.

Nhiều độc giả cho rằng, ở độ tuổi dưới 16, trẻ em chưa đủ bản lĩnh và kỹ năng để tự bảo vệ mình trước những "cạm bẫy" tinh vi trên không gian ảo. Trong bối cảnh trẻ em ngày càng tiếp cận sớm với điện thoại thông minh, mạng xã hội được nhìn nhận như “con dao hai lưỡi”, dễ gây nghiện, ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần và kết quả học tập.

Do đó, việc thiết lập một rào cản pháp lý cứng rắn được xem là "lá chắn" cần thiết khi các biện pháp giáo dục gia đình đôi khi rơi vào bế tắc.

Ở chiều ngược lại, 23% độc giả (3.411 phiếu) lựa chọn phương án: "Thay vì cấm, hãy tạo ra môi trường trực tuyến an toàn hơn".

Nhóm ý kiến này lập luận rằng việc cấm đoán cực đoan có thể phản tác dụng, khiến trẻ tìm cách "vượt rào" hoặc bị tụt hậu về kỹ năng số trong thời đại 4.0.

Thay vào đó, trách nhiệm nên thuộc về các nhà quản lý nền tảng và cơ quan chức năng trong việc kiểm soát nội dung, đồng thời tăng cường giáo dục nhận thức cho trẻ. Theo họ, mạng xã hội không xấu, vấn đề nằm ở cách chúng ta quản lý và sử dụng nó.

Trong khi đó, chỉ có khoảng 1% độc giả đưa ra các ý kiến khác, cho thấy sự quan tâm của cộng đồng hiện nay tập trung rất rõ rệt vào hai luồng quan điểm chính nêu trên.

Dù chọn cách "cấm" hay "xây hàng rào bảo vệ", mục tiêu chung của cộng đồng vẫn là bảo đảm sự phát triển lành mạnh nhất cho trẻ em.

ThS Vũ Bích Phượng, giảng viên Tâm lý học tại Đại học RMIT, cho rằng Việt Nam có thể cân nhắc phương án cấm. Tuy nhiên, việc thực thi lệnh cấm sẽ không hề đơn giản và sự giám sát của phụ huynh vẫn là yếu tố then chốt.

“Chúng ta có thể nhìn xung quanh và thấy trẻ em Việt thường xem video ngắn trên TikTok hoặc Facebook bằng điện thoại thông minh của cha mẹ hoặc ông bà. Các em không cần tài khoản riêng để sử dụng mạng xã hội”, cô Phượng nhấn mạnh.

Tiến sĩ Jeff Nijsse, giảng viên cấp cao ngành Kỹ thuật phần mềm, lại đặt ra mối lo ngại lệnh cấm cũng có thể khiến thanh thiếu niên chuyển hướng sang các nền tảng nhắn tin và chơi trò chơi điện tử khác.

Kinh nghiệm từ Australia có thể là một bài học tham khảo quý giá, nhưng để áp dụng vào thực tế Việt Nam, cần một lộ trình cẩn trọng và sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, nhà trường, gia đình và các đơn vị công nghệ.