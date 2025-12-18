Vụ trường bị phạt gần 200 triệu đồng: Nguồn nộp phạt lấy từ đâu?

Đó là nội dung nhiều người thắc mắc sau khi báo chí đăng tải thông tin Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị bị xử phạt gần 200 triệu đồng, liên quan đến vụ hơn 40 học sinh nhập viện do bị ngộ độc hồi tháng 9.

Vấn đề trên thu hút sự quan tâm, ý kiến, bình luận của bạn đọc trên bài viết do Dân trí đăng tải cũng như các diễn đàn mạng xã hội.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy (Ảnh: Tiến Thành).

"Trường là đơn vị sự nghiệp công lập, kinh phí được cấp từ ngân sách thì lấy đâu ra tiền mà nộp phạt. Thầy cô giáo và cán bộ nhà trường không trực tiếp phụ trách bếp ăn sao phải chịu liên đới", tài khoản Trần Luận nêu ý kiến trên một diễn đàn mạng xã hội.

Bình luận trên bài viết của Dân trí, bạn đọc doxuantuan cho rằng: "Thầy cô nhận lương ngân sách thì trường lấy đâu ra tiền mà bồi thường, 200 triệu này phạt người đứng đầu và cơ sở nấu ăn, cung cấp thức ăn".

Nêu quan điểm về vụ việc, thầy giáo T.N., lãnh đạo một trường học tại Quảng Trị, cho rằng cơ quan chức năng đưa ra quyết định xử phạt là đúng quy định và có các căn cứ rõ ràng. Tuy nhiên, một trường miền núi như PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy khó có nguồn để nộp phạt số tiền gần 200 triệu đồng.

Theo thầy N., các trường học công lập được cấp ngân sách cho hoạt động dạy học, các nguồn chi được duyệt từ đầu năm nên không thể trích từ nguồn này để đóng phạt bởi không đúng quy định.

"Tôi cho rằng những người có trách nhiệm liên quan đến vụ việc phải bỏ tiền túi ra khắc phục, chứ không thể lấy tiền của trường hay một quỹ dự phòng nào đó ra nộp phạt", thầy N. nói.

Một chuyên gia pháp lý cho biết trong trường hợp này, tổ chức bị xử phạt có trách nhiệm nộp tiền theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị. Sau đó, căn cứ kết quả xác minh trách nhiệm, cá nhân vi phạm có nghĩa vụ hoàn trả cho tổ chức, đây là hình thức xử lý trách nhiệm nội bộ.

Học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy (Ảnh: Tiến Thành).

Trước đó, ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy, cho biết đã nhận quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, liên quan đến vụ 40 học sinh nhà trường nhập viện. Tổng số tiền phạt gần 200 triệu đồng.

Theo ông Mỹ, nhà trường đã báo cáo UBND xã Kim Ngân về những khó khăn và đề xuất hỗ trợ. Bên cạnh đó, nhà trường sẽ chủ động tìm các nguồn hợp pháp để chấp hành quyết định xử phạt. Theo ông Mỹ, sau khi có kết luận đầy đủ từ cơ quan chức năng, những cá nhân có liên quan sẽ phải thực hiện trách nhiệm khắc phục, hoàn trả tiền.

Liên quan đến vụ việc tại Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy, lãnh đạo UBND xã Kim Ngân cho biết cơ quan chức năng đã có hướng xử lý, khi kết luận cuối cùng được thông qua sẽ cung cấp đến báo chí.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 26/9, nhiều học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau bụng. Trong đó, hơn 40 em phải nhập viện điều trị.

Học sinh nhập viện vì các triệu chứng ngộ độc ngày 26/9 (Ảnh: Nhật Anh).

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn, bệnh phẩm, cơ quan chức năng phát hiện chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố Non-haemolytic enterotoxin (trong mẫu cá chim kho), được xác định là nguyên nhân gây ngộ độc.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy có 75 học sinh bán trú. Sau vụ ngộ độc, nhiều phụ huynh không còn yên tâm về việc ăn uống, sinh hoạt tại trường, mất niềm tin vào ban giám hiệu, đặc biệt là bà Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng nhà trường nên cho con nghỉ ở nhà.

Chính quyền xã Kim Ngân quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà H., phụ huynh sau đó đã đưa con trở lại lớp. Thời gian sau đó, cứ mỗi lần bà H. xuất hiện tại trường, phụ huynh lại đến đón con về, gây ra những lùm xùm kéo dài nhiều tháng qua tại ngôi trường này.