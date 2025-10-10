Vụ sinh viên tố bị gây khó khi nhận cơm từ thiện: Nhà trường không chỉ đạo

Trả lời phóng viên Dân trí, PGS.TS Mai Xuân Trường, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên cho biết, mặc dù sự việc không xuất phát từ chủ ý cá nhân nhưng lãnh đạo nhà trường nhận thấy trách nhiệm và nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Nhà trường cũng đã làm việc với nhà ăn, yêu cầu đình chỉ nhân viên để xảy ra sai sót và cam kết không tái phạm.

“Chúng tôi rất mong nhận được sự chia sẻ, cảm thông của các cấp, các ngành, phụ huynh và toàn thể xã hội.

Chúng tôi cam kết sẽ khẩn trương khắc phục, rà soát quy trình, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để không để xảy ra tình huống tương tự trong thời gian tới”, lãnh đạo nhà trường cho biết.

Ngập lụt tại Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên (Ảnh: Nhà trường).

Liên quan đến vụ sinh viên bị gây khó khi nhận cơm từ thiện, lãnh đạo nhà trường cho biết thêm, khoảng trưa 8/10, một người dân đi bộ đến ký túc xá của trường, gặp nhân viên Ban quản lý ký túc xá, bày tỏ nguyện vọng được hỗ trợ một số suất ăn trưa cho sinh viên.

Do không xin được ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo, nhân viên này không dám tự ý quyết định nên trao đổi với đơn vị cung cấp dịch vụ nhà ăn. Sau đó, nhân viên nhà ăn tự ý quyết định không tiếp nhận các suất ăn hỗ trợ này.

“Sự việc đáng tiếc trên do nhân viên nhà ăn tự quyết định, không có chỉ đạo hay can thiệp từ phía nhà trường. Đồng thời, nhân viên nhà ăn cũng tự ý quyết định việc chỉ nhận thanh toán tiền mặt, không phải chủ trương từ nhà trường”, hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên cho biết.

Cũng theo PGS.TS Mai Xuân Trường, Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên nằm trong khu vực ngập sâu của tỉnh, là một trong những điểm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau trận bão lũ vừa qua.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhà trường đã chủ động triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, giảng viên, sinh viên đang lưu trú tại ký túc xá.

Ngay chiều 8/10, nhà trường đã phối hợp với các đơn vị hỗ trợ, các nhà hảo tâm cung cấp đầy đủ các suất ăn miễn phí cho toàn bộ sinh viên trong ký túc xá bị ảnh hưởng bởi bão, lũ và ngập úng.

Thông tin sinh viên tố cáo trên mạng xã hội (Ảnh: Tổng hợp).

“Do khối lượng công việc ứng phó, khắc phục hậu quả bão lũ rất lớn. Nhiều nhà các đồng chí lãnh đạo bị ngập lụt sâu, mất sóng điện thoại tại thời điểm sáng 8/10 nên quá trình triển khai ứng phó với ngập lụt đã xảy ra sơ suất, chưa kịp thời, gây tác động ngoài mong muốn.

Đặc biệt, trong thời gian bão, lũ, nhà trường ghi nhận sự hỗ trợ quý báu từ nhiều tập thể, cá nhân, giúp sinh viên vượt qua giai đoạn khó khăn.

Nhà trường đang tập trung khắc phục hậu quả của bão lũ, sớm ổn định sinh hoạt và học tập cho sinh viên trong ký túc xá, đưa mọi hoạt động trở lại bình thường”, lãnh đạo nhà trường khẳng định.

Trước đó, Dân trí phản ánh, một số sinh viên "tố" phục vụ căng tin Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên gây khó dễ trong việc tiếp nhận suất ăn từ thiện những ngày mưa lũ.

“Căng tin Trường ĐH Sư phạm gây khó dễ cho đoàn từ thiện, không cho phép vào phát đồ ăn cứu trợ, để căng tin bán cơm với giá 30.000 đồng/suất”, theo thông tin tố cáo trên mạng xã hội.

Đặc biệt, sinh viên còn tố cáo, nhân viên căng tin nhà trường không cho phép chuyển khoản, chỉ nhận tiền mặt gây khó dễ, nhiều bạn không có tiền mặt phải nhịn đói.

Sau khi nước rút, một số sinh viên trở về nhà thì bị trách không ở lại dọn dẹp ký túc xá.