Vụ phụ huynh chầu chực từ nửa đêm xếp hồ sơ: Sở yêu cầu dừng ngay

Chiều 3/3, Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin đã yêu cầu Trường THPT Phan Bội Châu dừng ngay việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp của phụ huynh; thực hiện tuyển sinh đúng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, trên cơ sở kết quả kiểm tra sơ bộ ban đầu, xác định việc Trường THPT Phan Bội Châu tổ chức tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và thu phí ghi danh trong quá trình tuyển sinh là chưa đúng với nội dung hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 582/SGDĐT-KHTC ngày 12/02/2026;

Sở yêu cầu nhà trường tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm về công tác tuyển sinh đầu cấp; rà soát, thông báo và hoàn trả đầy đủ khoản phí ghi danh đã thu cho phụ huynh, học sinh theo đúng quy định và báo cáo kết quả thực hiện về Sở.

Bên cạnh đó, kiến nghị Giám đốc Sở xem xét xử phạt vi phạm hành chính đối với Trường THPT Phan Bội Châu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực giáo dục.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Nguyễn Thị Hạnh (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, đến sáng nay, chị đã nộp được hồ sơ cho con vào Trường THPT Phan Bội Châu – Khu đô thị Văn Quán - quận Hà Đông (cũ), Hà Nội.

Trước đó, ngày 2/3, chị thấy thông tin râm ran trên một số diễn đàn về việc nhà trường nhận từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu. Vậy nên 9h tối qua, chị đi sang trường thì tá hỏa khi thấy rất nhiều người mặc áo mưa, che ô đứng vây quanh cổng trường hoặc dưới mái hiên các tòa nhà bên cạnh.

Phụ huynh ghi danh sách theo thứ tự xếp hàng vào giấy (Ảnh: Thanh Hà).

Một bản danh sách được lập ra một cách tự phát. Chẳng ai bảo ai, mọi người bảo nhau ghi tên theo thứ tự trước/sau. Khoảng 8h sáng nay, chị đã nộp được hồ sơ vào lớp 10 cho con.

Chị Nguyễn Thị Hòa, phụ huynh học sinh ở Phường Định Công, Hoàng Mai cũng cho biết, con chị năm nay dự tính đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 THPT Lê Quý Đôn (quận Hà Đông cũ).

Đây là một trong những trường có điểm chuẩn top đầu thành phố. Vậy nên gia đình chọn thêm một trường ngoài công lập trên địa bàn để “chắc suất”.

“Với cam kết 100% học sinh đỗ đại học, đặc biệt phí ghi danh của trường rất thấp, nhà trường cam kết sẽ hoàn trả phí nếu có nhu cầu rút hồ sơ, với quy định nhân văn như vậy, gia đình quyết định nộp vào đây”, chị Hòa cho hay.

Phiếu thứ tự của một phụ huynh sáng 3/3 (Ảnh: Thanh Hà).

Được biết năm học 2026-2027, trường THPT Phan Bội Châu tuyển 12 lớp 10, mỗi lớp 36 học sinh, tổng chỉ tiêu 432 chỉ tiêu.

Ba phương thức tuyển sinh, bao gồm xét tuyển thẳng bằng học bạ 7 kỳ THCS. Những em có học lực tốt tối thiểu 2 kỳ, còn lại học lực khá, hạnh kiểm tốt sẽ đạt đủ điều kiện.

Nếu không đạt đủ điều kiện xét học bạ, học sinh có thể chuyển sang hình thức thứ hai - đăng ký tham gia kỳ thi khảo sát của trường, ba môn Toán, Văn, Anh (đạt 6 điểm/môn trở lên).

Cuối cùng, trường sẽ xét điểm thi vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức. Hai phương thức này đều yêu cầu học sinh phải đạt hạnh kiểm tốt các học kỳ THCS.

Theo lý giải của nhà trường, có thể do tâm lý nôn nóng và muốn chắc suất dự phòng cho con, phụ huynh mới đến xếp hàng từ đêm.

Để giải quyết nhanh nhất cho phụ huynh, các cán bộ tuyển sinh sẽ làm việc đến 21h. Nếu vẫn có phụ huynh tiếp tục đăng ký, từ ngày 4/3 trở đi, nhà trường sẽ chỉ nhận hồ sơ trực tuyến.

Sáng nay, nhà trường mời phụ huynh ngồi chờ trong sân trường (Ảnh: Thanh Hà).

Được biết đây không phải lần đầu Hà Nội diễn ra cảnh phụ huynh "đặt gạch", xếp hàng từ nửa đêm để nộp hồ sơ vào lớp 10 cho con.

Một số năm trước, tại Trường THPT Hoàng Cầu, THPT Phan Huy Chú, THPT Tạ Quang Bửu..., cũng diễn ra cảnh phụ huynh thức xuyên đêm xếp "lốt" nộp hồ sơ vào lớp 10.

Trả lời phóng viên Dân trí, bà Diệp Hồng, Trưởng Phòng Giáo dục Tư thục và Yếu tố nước ngoài, Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay,

Hà Nội đang đối mặt với áp lực lớn trong tuyển sinh vào lớp 10 công lập, khi mỗi năm chỉ có hơn 60% học sinh được vào học. Số lượng học sinh tăng hàng năm do đô thị hóa trong khi quỹ đất thành phố chật hẹp.

Năm học này, Hà Nội đã đưa vào hoạt động 3 trường THPT công lập nằm ở các địa bàn đông dân cư, mỗi trường được giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 khoảng 10 lớp với 1.500-1.700 học sinh, giúp phần nào giảm áp lực thi cử với học sinh Thủ đô.