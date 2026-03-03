Phương án mới nhất thi lớp 10 ở TPHCM, “chốt" cuối tháng 5

Thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 năm 2025 tại TPHCM (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM, đơn vị đang hoàn thiện dự thảo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 để lấy ý kiến các sở, ngành và địa phương. Sau khi tổng hợp, giải trình và hoàn chỉnh, Sở sẽ trình UBND TPHCM ban hành quyết định chính thức trong tháng 3.

Thông tin mới nhất, thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh 10 sẽ diễn ra trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, vào cuối tháng 5, do kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra sớm hơn so với mọi năm. Tuy nhiên, ngày thi cụ thể hiện chưa được ấn định do phải chờ UBND TP thông qua sau khi Sở thực hiện giải trình và phân tích các phương án đề xuất.

Năm học 2026-2027 là năm học có ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên TPHCM thực hiện mô hình tuyển sinh hợp nhất giữa ba địa phương là TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo Sở GD&ĐT, quy mô tuyển sinh rất lớn, trong khi mô hình tuyển sinh của 3 địa phương trước đây có nhiều điểm khác biệt. Vì vậy, Sở phải bàn bạc kỹ lưỡng với các phòng chuyên môn, Ban Giám đốc trước khi lấy ý kiến rộng rãi, nhằm đảm bảo hài hòa, hạn chế xáo trộn và bảo đảm quyền lợi học sinh trên toàn địa bàn.

Cùng với đó, thành phố sẽ áp dụng các giải pháp công nghệ trong phân bổ chỗ học, hướng tới tối ưu hóa nguồn lực và tăng tính minh bạch.

Về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, Sở GDĐT TPHCM khẳng định vẫn giữ ổn định với 3 môn: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Trong đó, Toán và Ngữ văn có thời gian làm bài 120 phút/môn, Tiếng Anh có thời gian làm bài 90 phút.

Hồi giữa tháng 10/2025, Sở GD&ĐT TPHCM đã công bố cấu trúc định dạng, mức độ đánh giá và bảng năng lực mức độ tư duy cùng đề thi tham khảo ở cả 3 môn thi tuyển sinh ngữ văn, toán, tiếng Anh, giúp các trường THCS và giáo viên, học sinh thuận lợi trong quá trình giảng dạy, ôn tập.

Theo thống kê, năm học 2025-2026 TPHCM có gần 172.000 học sinh lớp 9 ở cả 3 khu vực. Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, năm học 2026-2027, TPHCM sẽ tuyển ít nhất 70% học sinh lớp 9 tiếp tục theo học lớp 10 công lập thông qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, tương đương ít nhất hơn 120.000 học sinh sẽ tiếp tục theo học lớp 10 công lập.

Hiện nay các trường THPT trên địa bàn TPHCM đã công bố kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 của trường, với cách thức tổ chức môn học lựa chọn và chương trình nhà trường, nhằm giúp phụ huynh học sinh lớp 9 có thêm kênh thông tin để tham khảo trong quá trình chọn trường THPT.

Song song đó, Sở GD&ĐT TPHCM triển khai các chương trình tư vấn tuyển sinh, định hướng phân luồng sau THCS tại nhiều trường, hỗ trợ học sinh lựa chọn lộ trình phù hợp.

Phúc Hoàng