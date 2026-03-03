Thông tin mới vụ người đàn ông bị nhóm học sinh hành hạ

Ngày 3/3, lãnh đạo Công an phường Phú Xuân, thành phố Huế cho biết đã hoàn thành xử phạt đối với nhóm học sinh có hành vi đánh đập, hành hạ ông N.T.H. (SN 1979) tại nhà riêng của nạn nhân trên đường Trần Nguyên Đán. Tuy nhiên, vị lãnh đạo không cho biết cụ thể hình thức cũng như mức độ xử phạt đối với từng học sinh.

Theo người quen của ông H., thời gian qua ông không còn bị nhóm học sinh tìm đến quấy rối, đánh đập. Tuy nhiên, sức khỏe của người này đã suy giảm mạnh, đi lại khó khăn, do lạm dụng bia, rượu kéo dài.

Ngôi nhà của ông N.T.H. được sửa chữa lại khang trang hơn so với thời điểm xảy ra vụ việc (Ảnh: Cao Tiến).

Bà Trần Lan Phương, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Cao Vân (phường Phú Xuân, thành phố Huế), thông tin nhà trường đã xử lý kỷ luật học sinh liên quan vụ việc theo các quy định và thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo bà Phương, nếu báo chí cần thông tin cụ thể hơn cần liên hệ cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương để nắm rõ. Cùng ngày, phóng viên đã đến trụ sở UBND phường Phú Xuân để liên hệ làm việc với lãnh đạo chính quyền địa phương, nhưng chưa có kết quả.

Theo tìm hiểu, thời gian qua, có nhiều nhà hảo tâm tìm đến tặng quà, nhu yếu phẩm và giúp hỗ trợ ông H. sửa chữa lại ngôi nhà. Đến nay, căn nhà của ông đã được tu sửa lại khang trang hơn, có thêm hệ thống cửa bảo đảm an toàn.

Nạn nhân H. bên trong căn nhà của mình thời điểm mới xảy ra vụ việc (Ảnh: Cao Tiến).

Trước đó, vào giữa tháng 12/2025, ông N.T.H. (SN 1979), trú tại tổ dân phố 9 Thuận Hòa, phường Phú Xuân, bị nhóm học sinh hành hung ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, sự việc xảy ra vào đêm 15/12/2025. Có 6 học sinh tham gia, trong đó 2 em lớp 10 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (phường Thuận Hóa) và Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế, 4 học sinh lớp 8-9 của Trường THCS Trần Cao Vân (phường Phú Xuân).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định L.Q.M., học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ; V.N.N.Q., học sinh lớp 9 và T.G.M., học sinh lớp 8 cùng Trường THCS Trần Cao Vân, trực tiếp đánh ông N.T.H., quay video đăng lên mạng xã hội.

Sau khi xác định danh tính các học sinh liên quan, cơ quan chức năng và Ban giám hiệu Trường THCS Trần Cao Vân đã mời phụ huynh, học sinh đến làm việc, yêu cầu các học sinh cam kết không tái phạm hành vi vi phạm pháp luật.

UBND phường Phú Xuân đã chỉ đạo Ban giám hiệu Trường THCS Trần Cao Vân phối hợp cơ quan chức năng, phụ huynh tiếp tục theo dõi, quản lý, giáo dục và có hướng xử lý phù hợp đối với các học sinh nêu trên.

Đối với các học sinh còn lại, không thuộc địa bàn phường Phú Xuân, công an đã mời gia đình và học sinh làm việc, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.