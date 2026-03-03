Phụ huynh chầu chực ở cổng trường từ nửa đêm đặt chỗ cho con vào lớp 10

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm qua Hà Nội đổ mưa bất chợt. Thế nhưng hàng trăm phụ huynh trùm áo mưa, che ô xếp hàng chầu chực trước cổng Trường THPT Phan Bội Châu - Khu đô thị Văn Quán - Hà Đông (cũ), Hà Nội để nộp hồ sơ đặt chỗ vào lớp 10 cho con.

Các phụ huynh ghi tên vào danh sách theo thứ tự đến trước, sau vào tờ giấy để lấy chỗ khi nhà trường mở cửa lúc 8h sáng nay (3/3).

Khoảng 1h sáng, có khoảng 50 người đăng ký nhưng đến 5h sáng, danh sách này đã tăng lên 118 người.

Phụ huynh trùm áo mưa, xếp hàng nộp hồ sơ cho con ở Trường THPT Phan Bội Châu (Ảnh: Thanh Hà).

Nhiều người đã ghi tên vào danh sách trên đây nhưng do quá sốt ruột, họ chấp nhận ngồi chầu chực trong đêm để sáng nay nộp hồ sơ sớm nhất có thể.

Khoảng hơn 6h sáng nay, trường mở cổng cho phụ huynh vào sân ngồi chờ. Tới gần 8h, danh sách đăng ký lên tới gần 300 phụ huynh.

Nhà trường sẽ dùng danh sách mà phụ huynh lập làm căn cứ phát số, những ai chưa được giải quyết thủ tục vào buổi sáng sẽ chuyển qua buổi chiều.

Mặc dù nhà trường nhận cả hình thức trực tuyến và trực tiếp nhưng do tâm lý sốt ruột, nhiều người xếp hàng trước cổng trường từ nửa đêm (Ảnh: Thanh Hà).

Được biết năm 2026, trường tuyển thẳng bằng học bạ, xét 7 học kỳ (trừ kỳ II lớp 9), trong đó tối thiểu hai kỳ học lực tốt, còn lại khá trở lên.

Nếu không đạt, thí sinh phải tham gia kỳ thi riêng của trường vào cuối tuần này hoặc dùng điểm thi lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Theo lãnh đạo nhà trường, việc tuyển sinh được thực hiện bằng cả hình thức trực tuyến và trực tiếp, không yêu cầu phụ huynh xếp hàng thâu đêm.

Trời mưa, nhiều người dạt sang mái hiên tòa nhà bên cạnh để chờ (Ảnh: Thanh Hà).

Tuy nhiên lãnh đạo nhà trường cho rằng, có thể do tâm lý nôn nóng và muốn chắc suất dự phòng cho con phụ huynh mới đến xếp hàng từ đêm.

Để giải quyết nhanh nhất cho phụ huynh, các cán bộ tuyển sinh sẽ làm việc đến 21h. Nếu vẫn có phụ huynh tiếp tục đăng ký, từ ngày 4/3 trở đi, nhà trường sẽ chỉ nhận hồ sơ trực tuyến.