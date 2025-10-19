Vụ nữ sinh bị hành hung dã man: Hai gia đình thống nhất hòa giải

Ngày 18/10, đại diện Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết đã nhận được báo cáo của Trường Cao đẳng Việt Đức (đóng trên địa bàn phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) liên quan đến vụ việc một nữ sinh bị bạn nam hành hung dã man.

Theo báo cáo của Trường Cao đẳng Việt Đức, sự việc xảy ra trong giờ giải lao sau tiết học thứ 2, sáng 15/10. Thời điểm trên, nam sinh N.V.G.B. (lớp 10H1) sang đánh nữ sinh N.T.N.L. (lớp 10H2). Nhiều học sinh dùng điện thoại quay, chụp lại vụ việc.

Nam sinh dí mặt bạn nữ xuống ghế, đấm vào đầu, gọi bạn đến quay rõ mặt nạn nhân (Ảnh cắt từ clip).

Các học sinh này tham gia học văn hóa hệ giáo dục thường xuyên do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Vinh phối hợp Trường Cao đẳng Việt Đức đào tạo theo mô hình phân luồng vừa học nghề, vừa học văn hóa.

Sau khi nắm bắt thông tin sự việc, lãnh đạo Phòng Đào tạo phối hợp Phòng Công tác học sinh sinh viên, Trường Cao đẳng Việt Đức có mặt ổn định tình hình, mời phụ huynh 2 học sinh nêu trên đến để làm rõ vụ việc.

Tại buổi làm việc, nguyên nhân vụ việc được xác định là giữa 2 học sinh này có mâu thuẫn, thách thức lẫn nhau.

Đại diện nhà trường đã trao đổi, nhắc nhở, chỉ ra hành động sai trái của các em, yêu cầu cả 2 học sinh viết bản tường trình có xác nhận của phụ huynh và hứa khắc phục trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, 2 gia đình thống nhất hòa giải, đưa nữ sinh bị đánh đi bệnh viện để khám, kiểm tra thương tích. Các chi phí khám, chữa thương tích (nếu có) sẽ do phụ huynh nam sinh B. thanh toán.

Trường Cao đẳng Việt Đức cũng tạm thời cho 2 học sinh liên quan nghỉ học ở nhà để gia đình giáo dục, động viên tư tưởng, củng cố tinh thần.

Tại báo cáo này, Trường Cao đẳng Việt Đức thông tin, tối 15/10, một số trang Facebook đăng tải video vụ việc và được cộng đồng mạng chia sẻ. Việc này làm dấy lên dư luận trong xã hội, mang lại hình ảnh không tốt cho nhà trường và chính bản thân các em, gia đình.

Lớp học nơi xảy ra vụ việc nam sinh hành hung dã man nữ sinh trước sự cổ vũ của các bạn nam (Ảnh: Hoàng Lam).

Trường Cao đẳng Việt Đức báo cáo sự việc đến Phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Trường Vinh để điều tra, làm rõ, có biện pháp xử lý nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, tránh dư luận trái chiều, thông tin sai lệch, ảnh hưởng tiêu cực đến học sinh và gia đình.

Đại diện nhà trường cho biết, đã cung cấp các hồ sơ vụ việc đến cơ quan công an để làm rõ, xử lý nghiêm theo pháp luật. Khi có kết luận của công an, tùy vào mức độ, tính chất vụ việc, nhà trường sẽ có hình thức xử lý phù hợp tiếp theo nhằm răn đe, giáo dục các em.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 16/10, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn 2 phút ghi lại vụ bạo lực xảy ra tại lớp học.

Trong clip, một nam sinh nắm tóc, dí mặt bạn nữ xuống ghế, liên tiếp đấm vào đầu nữ sinh này. Xung quanh nhiều nam sinh khác đứng xem, hò hét cổ vũ. Một số nam sinh gọi nạn nhân là “con bán rau”.

Nam sinh giữ chặt tay bạn nữ, gọi các bạn cùng lớp tới quay rõ mặt nữ sinh.

Nạn nhân sau đó bị bạn nam nắm tóc kéo ra khỏi ghế. Nữ sinh phản kháng và liên tục phải hứng chịu những cái giật tóc, đấm vào đầu, mặt.

Chưa dừng lại ở đó, nam sinh này còn kéo bạn nữ ra hành lang, tiếp tục hành vi bạo lực, bóp vào cổ, đập đầu nạn nhân vào tường. Nữ sinh bị nắm tóc kéo vào lớp học, dí xuống bàn, la hét trong đau đớn do bị đánh liên tiếp vào vùng đầu.

Toàn bộ quá trình hành hung bạn nữ của nam sinh này được các bạn nam cổ vũ.