Nữ sinh lớp 8 bị hành hung, bắt quỳ gối trong nhà vệ sinh của trường

Sáng 5/10, ông Trương Đình Hạnh, Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa, thành phố Huế, cho biết, đã nhận được báo cáo của Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, liên quan vụ việc một học sinh bị nhóm bạn hành hung.

Theo ông Hạnh, nạn nhân bị hành hung tập thể là một nữ học sinh lớp 8 của cơ sở giáo dục nêu trên. Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã mời phụ huynh các học sinh liên quan đến làm việc. Bước đầu, các phụ huynh đã nhận trách nhiệm về sự việc đáng tiếc này.

Nữ sinh lớp 8 ở thành phố Huế bị bạn hành hung, bắt quỳ gối trong khu vực nhà vệ sinh của trường học (Ảnh cắt từ clip đăng trên Facebook Huế).

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một nữ học sinh bị nhóm bạn vây quanh, bắt quỳ gối, vòng tay trong nhà vệ sinh của nhà trường.

Trong clip, nữ sinh bị một bạn học giật tóc, tát vào mặt nhiều lần, trong khi đó, nhiều học sinh khác chỉ biết đứng nhìn, không ai can ngăn.

Sự việc được đăng tải lên mạng xã hội đã gây bức xúc trong dư luận. Nhiều người đã chia sẻ, bình luận, yêu cầu nhà trường có biện pháp chấn chỉnh.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra các sự việc đáng tiếc tại Trường THCS Nguyễn Chí Diểu.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tháng 11/2024, hai học sinh lớp 7 của trường này xảy ra mâu thuẫn, lao vào đánh nhau.

Hai học sinh đã được giáo viên, giám thị nhà trường đưa về phòng truyền thống để giải quyết, giảng hòa. Sau đó, một em kêu đau bụng, xin phép vào nhà vệ sinh rồi gọi điện cho cha mẹ.

Nhận điện thoại của con, mẹ của học sinh này đã đến Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, dùng tay tát vào mặt bạn học của con, khiến em hoảng sợ.

Sau khi sự việc xảy ra, ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu vị phụ huynh nêu trên xin lỗi học sinh bị đánh và gia đình.