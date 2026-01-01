Vụ học sinh lớp 8 bị đánh hội đồng: Nạn nhân bị thủng màng nhĩ trái

Chị Đỗ Thái Kim Duyên, mẹ của H., cho biết gia đình đã xin cho cháu xuất viện về nhà vào ngày 30/12 để tiện ôn bài thi cuối kỳ sau khi H. dần phục hồi. Tuy nhiên, sau khi về nhà, H. liên tục chảy máu mũi bất thường và đau đầu dữ dội, buộc chị Duyên phải đưa cháu đi khám lại.

Kết quả khám lại, cháu H. bị thủng màng nhĩ trái (Ảnh gia đình cung cấp).

Kết quả khám tại bệnh viện cho thấy H. bị thủng màng nhĩ trái. Chiều cùng ngày, H. đã được đưa về nhà để tiện chăm sóc sau khi bác sĩ kê toa thuốc. Gia đình dự kiến sẽ đưa cháu đến bệnh viện khám lại sau kỳ nghỉ lễ.

Chị Duyên bày tỏ mong muốn lớn nhất của gia đình là cơ quan chức năng làm rõ, xử lý dứt điểm vụ việc. "Một đứa trẻ mới 14 tuổi mà bị cú sốc như thế sẽ khó vượt qua tâm lý", chị Duyên chia sẻ.

Trước đó, vào tối 25/12, mạng xã hội lan truyền 2 clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhiều bạn cùng trang lứa đánh tới tấp, trong khi nhiều học sinh khác đứng xem, cười đùa và quay clip.

Vụ việc xảy ra vào trưa 23/12 tại khu vực phía sau nhà văn hóa thôn Tân Phong, xã Quế Sơn, Đà Nẵng. Nạn nhân được xác định là H.G.H., học sinh lớp 8/1, Trường THCS Quế Phong.

Liên quan đến vụ việc, thầy Lê Trần Kiệt, Hiệu trưởng Trường THCS Quế Phong, cho biết nhà trường đã báo cáo kết quả xử lý các học sinh tham gia đánh hội đồng lên UBND xã và Công an xã Quế Sơn.

Tổng cộng có 8 đối tượng tham gia đánh H., trong đó có 6 em đang theo học tại trường và 2 trường hợp là người bên ngoài.

Về biện pháp xử lý, nhà trường thống nhất kỷ luật nhóm học sinh trực tiếp tham gia đánh em H. theo Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ở mức độ 3 (mức cao nhất) do hành vi vi phạm có ảnh hưởng tiêu cực trong phạm vi nhà trường.

Hạnh kiểm trong học kỳ 1 của các học sinh này sẽ bị đánh giá ở mức "Chưa đạt" (tương đương loại yếu) theo Thông tư 22 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với những học sinh có mặt chứng kiến vụ việc nhưng không can ngăn mà còn cổ vũ, nhà trường đề xuất hạ một bậc hạnh kiểm. Dự kiến trong tuần tới, nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật để quyết định hình thức kỷ luật chính thức đối với các học sinh liên quan.