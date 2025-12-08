Cuộc gọi khẩn lúc nửa đêm của nam sinh lớp 8 bị bạn quấy rối tình dục

Tiếng chuông khẩn lúc nửa đêm

23h ngày 4/12, Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em (Tổng đài 111) nhận được cuộc gọi từ một người cha ở Hưng Yên phản ánh việc con trai mình - một học sinh lớp 8 - vừa bị nhóm bạn nam cùng trường xâm hại, quấy rối tình dục và quay video, phát tán lên mạng xã hội.

Qua lời kể của em với Tổng đài 111 cho biết: Ngày 2/12, em bị một nhóm 8 bạn nam (bao gồm cả bạn cùng lớp và khác lớp) đe doạ, giữ tay chân, khiêng ra khu vực phía sau nhà đa năng rồi ép buộc thực hiện những hành vi nhạy cảm. Một người trong nhóm quay video và chia sẻ cho nhiều học sinh khác trong trường.

Em nói sự việc này không phải lần đầu. Từ năm lớp 7, em thường xuyên bị trêu chọc, sàm sỡ, thậm chí bị làm những hành động nhạy cảm trong phòng học. Đầu năm lớp 8, em cũng bị tiểu tiện lên đầu 2 lần.

Sự sợ hãi này không chỉ là những vết thương thể xác mà còn là nỗi đau tâm lý sâu sắc. Theo gia đình, gần đây, em có biểu hiện hoảng loạn, sợ hãi, không dám đến trường, khó ngủ, hay tỉnh giấc và gặp ác mộng.

Thậm chí, những dấu hiệu sang chấn tâm lý đã manh nha xuất hiện từ cuối năm lớp 7.

Gia đình tìm hiểu, nghe con kể mới tá hỏa, thông báo sự việc đến nhà trường, công an xã và “cầu cứu" Tổng đài 111 kết nối địa phương hỗ trợ về tâm lý và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho con mình.

Sau khi lắng nghe và xác minh ban đầu, nhân viên tư vấn Tổng đài 111 hiểu rằng, đây không chỉ là một vụ bắt nạt thông thường. Hành vi của nhóm học sinh bắt nạt đã vượt qua giới hạn, đe dọa, ép buộc nam sinh thực hiện các hành vi xâm hại và quay video phát tán trên mạng xã hội. Sự việc gần nhất xảy ra chỉ vài ngày trước đó, nhưng những hành vi quấy rối đã lặp lại từ năm lớp 7.

Phản ứng tức thời: Sự vào cuộc của cả hệ thống

Chỉ trong vòng vài giờ sau cuộc gọi, quy trình bảo vệ trẻ em khẩn cấp đã được kích hoạt.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổng đài 111 đã kết nối với Chi cục Dân số và Trẻ em, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên đề nghị xác minh thông tin, đồng thời thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, hỗ trợ và can thiệp đối với trẻ em theo quy định tại Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.

Tiếp nhận thông từ Tổng đài 111, Chi cục Dân số và Trẻ em, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên đã ngay lập tức gửi công văn đến UBND xã đề nghị phối hợp xác minh, thực hiện hỗ trợ, can thiệp trường hợp trẻ em bị bạo lực theo quy định tại Luật Trẻ em.

Theo báo cáo, chiều 4/12, sau khi biết sự việc, Ban Giám hiệu nhà trường đã mời phụ huynh và các học sinh có liên quan đến sự việc đến trường làm việc.

Ban Giám hiệu nhà trường đã yêu cầu các học sinh viết bản tường trình về sự việc. Nam sinh nạn nhân đã được cán bộ tâm lý học đường của nhà trường hỗ trợ, tư vấn tâm lý kịp thời. Sau đó, Ban Giám hiệu nhà trường đã đến thăm hỏi động viên cháu và gia đình.

Chiều 5/12, UBND xã cùng Công an xã, trạm y tế, trưởng thôn đã đến trường làm việc trực tiếp cùng phụ huynh và các học sinh liên quan. Tại buổi làm việc, các học sinh đã đọc bản tường trình về sự việc và thừa nhận hành vi, nhận lỗi và xin lỗi nam sinh và gia đình em.

UBND xã đã đề nghị Công an xã Như Quỳnh điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật. Nhà trường và Công an đã yêu cầu các học sinh có video trong sự việc phải xóa bỏ video, không phát tán, chia sẻ video.

Đồng thời, chính quyền xã đề nghị Công an xã kiểm tra, gỡ bỏ các bài đăng về sự việc trên mạng xã hội để đảm bảo quyền, lợi ích của trẻ em. Sau buổi làm việc, UBND xã đã đến thăm hỏi nạn nhân và gia đình.

Hiện tại tâm lý, sức khỏe của nam sinh đã ổn định hơn. Địa phương tiếp tục theo dõi và tiến hành các biện pháp can thiệp, hỗ trợ cho em.

Cục Bà mẹ và Trẻ em đã trao đổi nghiệp vụ, hướng dẫn cán bộ địa phương tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương tiếp tục theo dõi, hỗ trợ và can thiệp kịp thời đối với trẻ em bị bạo lực.

Đồng thời, Cục đề nghị chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật của người học vào nội dung, nhất là các kỹ năng tự bảo vệ bản thân, kỹ năng giao tiếp, ứng xử tích cực cho học sinh nhằm phòng ngừa nguy cơ trẻ em bị xâm hại.

Cục Bà mẹ và Trẻ em tiếp tục theo dõi thông tin vụ việc để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em là nạn nhân và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.