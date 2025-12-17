Nữ sinh lớp 8 ở Bắc Ninh bị đánh hội đồng ngay trong trường

Ngày 17/12, mạng xã hội lan truyền clip quay lại cảnh bạo lực học đường xảy ra tại Trường THCS Lim (xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh).

Theo nội dung clip, vụ việc xảy ra tại khu vực cầu thang của trường. Một nữ sinh bị ít nhất 3 bạn nữ túm tóc, đánh liên tiếp vào đầu, giật mạnh qua lại, kéo lê trên nền nhà. Do bị tấn công dồn dập, nạn nhân không thể phản kháng, chỉ biết ôm đầu chịu trận.

Thời điểm xảy ra sự việc có nhiều học sinh đứng xung quanh chứng kiến nhưng không có ai can ngăn. Thậm chí, một số em còn cổ vũ.

Cùng ngày, bà Đào Thị Lan, Hiệu trưởng Trường THCS Lim, xác nhận vụ việc xảy ra tại nhà trường, vào sáng 12/12.

Nạn nhân bị đánh hội đồng ngay tại trường (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo báo cáo của Trường THCS Lim gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh và UBND xã Tiên Du, nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn, hiểu lầm giữa một học sinh lớp 8 và nhóm học sinh lớp 9, dẫn đến xô xát.

Về tình trạng sức khỏe của nạn nhân, nhà trường cho biết em đã được đưa đi khám và chiếu chụp ba lần. Kết quả kiểm tra chưa ghi nhận tổn thương bất thường.

Hiện, sức khỏe của nữ sinh bị đánh đã ổn định, nhưng gia đình vẫn cho em ở lại bệnh viện để theo dõi.

Hiệu trưởng Trường THCS Lim cho hay, ngay sau khi nắm được thông tin, nhà trường đã báo cáo vụ việc lên các cấp có thẩm quyền và phối hợp với công an địa phương để xác minh, làm rõ.

Nhà trường cũng đã rà soát, lập danh sách toàn bộ học sinh có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc, cũng như xác định người quay và phát tán clip lên mạng xã hội để phục vụ công tác xử lý theo quy định.