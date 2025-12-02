Vụ hiệu phó và giáo viên dạy thêm "chui": Uỷ ban Kiểm tra vào cuộc

Trao đổi với phóng viên Dân trí bà Nguyễn Hằng Thủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Hoa Lư, Ninh Bình cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ những vi phạm trong việc dạy thêm, học thêm tại Trường THCS Ninh Thành.

Trường THCS Ninh Thành, phường Hoa Lư, Ninh Bình (Ảnh: Thanh Bình).

"Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Hoa Lư sẽ xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định các cá nhân, tổ chức vi phạm. Thời gian dự kiến kiểm tra, xác minh kéo dài từ 7 đến 10 ngày", bà Thủy cho hay.

Cũng theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Hoa Lư, bước đầu, theo báo cáo giải trình của nhà trường, những người có liên quan đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình và tự nhận hình thức kỷ luật là cảnh cáo.

Tuy nhiên, để có căn cứ xử lý kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường vẫn sẽ xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định.

Lãnh đạo phường Hoa Lư thông tin thêm, quan điểm của phường là xử lý nghiêm đối với những hành vi dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

Trước đó, Dân trí đưa tin, sau khi nhận được ý kiến phản ánh của phụ huynh học sinh về việc cô Nguyễn Thị Lý, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ninh Bình và cô Vũ Thị Lan Anh (giáo viên dạy môn tiếng Anh của trường) tổ chức dạy thêm tại phòng học của nhà trường từ 19h đến 21h, lãnh đạo phường Hoa Lư đã yêu cầu kiểm tra xác minh, làm rõ.

Hình ảnh học sinh đến Trường THCS Ninh Thành học thêm vào ban đêm (Ảnh: Hà Vi).

Sau khi xác minh làm rõ, bà Hoàng Thị Thanh Hoa, Hiệu trưởng Trường THCS Ninh Thành đã có báo cáo Đảng ủy cũng như UBND phường Hoa Lư về sự việc.

Cụ thể, sự việc Phó Hiệu trưởng nhà trường và giáo viên dạy thêm tại trường nhưng chưa báo cáo là sai quy định.

Lý do tổ chức dạy thêm, học thêm "chui" trong trường vào buổi tối theo cô Nguyễn Thị Lý là để "thuận tiện trong công tác quản lý". Còn cô Vũ Thị Lan Anh đưa ra lý do là do hộ kinh doanh đã đăng ký phải tu sửa nhà để cưới con, không muốn việc học của học sinh bị gián đoạn nên tự đưa học sinh đến học tại nhà trường vào thời điểm 19-21h tối thứ sáu và tối chủ nhật.