Vụ gần 1.000 du học sinh bị Mỹ thu hồi visa: Không nên quá hoang mang

Bình tĩnh chuẩn bị visa

Liên quan đến thông tin gần 1.000 sinh viên quốc tế của 170 trường ở Mỹ bị thu hồi visa, nhiều du học sinh Việt tại nước này cho biết tiếp tục theo dõi để nắm bắt tình hình.

Trong khi đó, một số học sinh vừa trúng tuyển đang trong quá trình làm visa đến Mỹ dù có lo ngại nhưng vẫn tự tin hoàn thiện thủ tục chuẩn bị cho hành trình sắp tới.

Đ.T. L., (Hà Nội) cho biết, tháng 6 này em sẽ đến Mỹ du học tại ĐH Richmond. Em đã liên hệ với đội ngũ thầy cô cố vấn hồ sơ du học và được trấn an, hiện chưa có trường hợp du học sinh nào của Việt Nam có học lực tốt, hồ sơ "đẹp" bị thu hồi visa.

"Em nghĩ các trường hợp bị thu hồi visa tại Mỹ hầu hết đều do các du học sinh vi phạm pháp luật, vi phạm an toàn giao thông hoặc học kém quá… Trường hợp học lực tốt, hồ sơ rõ ràng, không vi phạm gì sẽ không bị thu hồi", L. nói.

Cũng theo L., một số du học sinh tại Mỹ mà em quen biết hiện vẫn ổn định học tập, chưa có vấn đề gì liên quan đến visa.

Nhiều học sinh Việt dù có lo lắng nhưng vẫn tự tin chuẩn bị visa cho hành trình du học sắp tới (Ảnh minh họa: Dreamstime).

Tháng 9 này Đ.D sẽ đến Mỹ du học. Em trúng tuyển cùng lúc nhiều trường đại học, trong đó có 6 trường hàng đầu ở Mỹ.

D. cho biết, em đang chuẩn bị giấy tờ làm visa. Em và gia đình nắm được thông tin thu hồi visa ở Mỹ qua các kênh truyền thông.

Bố mẹ khá lo lắng nhưng theo em tìm hiểu, các trường hợp du học sinh bị thu hồi visa đều vi phạm các quy định, chẳng hạn có bình luận hoặc các bài viết trên mạng xã hội liên quan đến chính trị, đi làm quá giờ học...

"Các lý do này bất cứ ai cũng có thể gặp phải nên du học sinh phải tự cẩn trọng đề phòng. Bản thân em sẽ cố gắng cẩn trọng", D., nói.

Còn với M.Đ, dự kiến tháng 7-8 tới đây, em sẽ đến Mỹ du học. Nam sinh giành học bổng 5 trường đại học hàng đầu của Mỹ cho biết, em và gia đình cũng đang trong quá trình làm hồ sơ xin visa du học.

Ban đầu gia đình khá lo lắng với thông tin mà truyền thông đăng tải nhưng em nghĩ, nếu tập trung học tốt, cộng với hồ sơ uy tín, các du học sinh sẽ không ảnh hưởng.

Du học sinh nên cẩn trọng nhưng không quá lo lắng



Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Trần Phương Hoa, Giám đốc tổ chức giáo dục Summit cho biết, nhiều phụ huynh sinh viên Việt Nam lo lắng khi thời gian qua có thông tin nhiều du học sinh tại Mỹ bị hủy visa.

Bên cạnh đó, một số đại học Mỹ có gửi thông báo khuyên du học sinh đang theo học nếu chưa có việc khẩn cấp cần rời Mỹ thì nên hạn chế đi lại trong thời gian này để tránh những rủi ro visa.

Tuy nhiên, theo bà Hoa, du học sinh Việt Nam không cần quá lo lắng vì các trường hợp bị hủy visa thường do lý do không tuân thủ pháp luật Mỹ hay bị nghi ngờ mang lại rủi ro an ninh cho Mỹ.

Nhiều sinh viên Châu Á đang học tập và làm việc tại Mỹ (Ảnh minh họa: Pexels).

Nếu sinh viên Việt Nam đang học tập tốt, nhân thân tốt và tuân thủ pháp luật thì visa sẽ không bị ảnh hưởng. Việt Nam cũng không nằm trong nhóm quốc gia chịu các kiểm soát chặt hay giới hạn về visa của Mỹ.

" Hơn 300 là con số rất nhỏ so với tổng hơn 1 triệu du học sinh Mỹ. Các sinh viên Việt Nam đang học tập bình thường, không vi phạm pháp luật, không cần quá hoang mang", bà Hoa nói.

Trên các nhóm học sinh phụ huynh, đã có rất nhiều sinh viên Việt Nam chia sẻ rằng mới về thăm nhà gần đây và đã được gia hạn visa bình thường.

Tuy nhiên, bà Hoa cũng khuyên du học sinh nên cẩn thận trong việc đi lại, đặc biệt khi đang chuyển diện visa.

Ví dụ với du học sinh quay lại Việt Nam để xin chuyển diện/gia hạn visa với thời gian ngắn chỉ một vài tuần, nếu trong quá trình này chẳng may giấy tờ bị thất lạc hay vướng mắc về thủ tục hành chính có thể khiến việc quay lại Mỹ nhập học, làm việc bị chậm trễ, bỏ lỡ các cơ hội quan trọng.

Ngoài ra, du học sinh cũng nên cẩn thận gặp gỡ đại diện hỗ trợ sinh viên quốc tế của trường mình trước khi rời trường để nhờ kiểm tra các giấy tờ/trạng thái visa đã chính xác hay chưa.

Du học sinh cần tìm hiểu kỹ các quy định về thời gian làm việc cho phép, số tín chỉ cần thiết để duy trì visa, không dùng các chất cấm v.v… ; cần tuân thủ pháp luật, trung thực khi kê khai hồ sơ, tránh trường hợp bị từ chối hay tước visa.