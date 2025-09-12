Vụ gần 100 trẻ chưa đến lớp: "Chốt" thời gian học sinh trở lại trường

Sáng 12/9, Chủ tịch UBND xã Thiên Nhẫn đã ký quyết định tạm dừng sáp nhập phân hiệu 2 Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 về điểm trường chính. Lãnh đạo địa phương cũng yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường tại phân hiệu 2 để đảm bảo cho việc dạy và học, bắt đầu từ ngày 15/9.

Bà Lê Thị Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2, cho biết sau khi chính quyền xã có quyết định dừng sáp nhập, nhà trường huy động nhân lực, vận động sự tham gia của phụ huynh để quét dọn khuôn viên, sắp xếp lại phòng học, phòng chức năng tại phân hiệu 2.

Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An kiểm tra phòng tin học Trường Tiểu học Trung Phúc Cường (Ảnh: Hoàng Lam).

Một số bàn ghế, thiết bị dạy học tại phân hiệu 2 đã được chuyển về điểm trường chính. Các giáo viên, nhân viên của trường đang thực hiện công tác chuyên môn, bởi vậy, việc chuẩn bị cơ sở vật chất đón các cháu trở lại trường sẽ được thực hiện vào 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Trong sáng 12/9, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cũng đã có mặt tại 2 phân hiệu của Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 để kiểm tra. Theo ông Thành, cùng với việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cơ sở giáo dục cũng sẽ được sắp xếp một cách hợp lý.

Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 được xây dựng khang trang, sạch đẹp, có các phòng chức năng, khuôn viên, trang thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên... đảm bảo cho việc dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Sáp nhập 2 phân hiệu là cần thiết, phù hợp với xu thế và quy hoạch mạng lưới trường lớp, đáp ứng yêu cầu về dạy và học trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, việc sáp nhập phải tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong phụ huynh, không gây xáo trộn, gián đoạn việc học tập của các cháu.

Phụ huynh tham gia vệ sinh trường lớp để các học sinh trở lại trường vào thứ 2 tuần sau (Ảnh: Hoàng Lam).

Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An ghi nhận chính quyền xã Thiên Nhẫn đã lắng nghe để đi đến quyết định tạm dừng sáp nhập 2 điểm trường này.

Ông Thái Văn Thành cũng đề nghị Ban giám hiệu Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 nhanh chóng triển khai công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí giáo viên, phối hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh để đón các cháu trở trường vào thứ 2 tuần tới, có kế hoạch dạy bù chương trình cho các học sinh.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu ban giám hiệu Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 sắp xếp thời khóa biểu hợp lý, thống nhất với phụ huynh về thời gian để đưa đón các cháu tại phân hiệu 2 sang điểm chính học ngoại ngữ và tin học hàng tuần.

Như Dân trí đã đưa tin, trước thềm năm học 2025-2026 , UBND xã Thiên Nhẫn thông báo sáp nhập 196 học sinh/5 khối lớp (con em xóm Quảng Xá, xã Thiên Nhẫn) tại phân hiệu 2 đến trường chính (xóm Dương Phổ, xã Thiên Nhẫn), cách điểm cũ hơn 1km để học tập.

UBND xã Thiên Nhẫn quyết định tạm dừng sáp nhập phân hiệu 2 về Trường Tiểu học Trung Phúc Cường trong năm học này (Ảnh: Hoàng Lam).

Chủ trương này không nhận được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh phân hiệu 2 do lo ngại quãng đường đi học xa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học sinh. Phần lớn phụ huynh xóm Quảng Xá đi làm xa, trong khi đó ông bà đã già, nhiều người không đi được xe đạp, xe máy, do đó việc đưa đón các cháu đi học rất khó khăn.

Nhiều phụ huynh sau đó đã không đưa con đến trường, đồng thời có đơn kiến nghị không sáp nhập phân hiệu 2 về trường chính.

“Nếu sáp nhập, trung bình mỗi ngày tôi phải mất 8 chuyến đi lại chỉ để đưa đón cháu đi học. Chúng tôi rất vui mừng khi kiến nghị không sáp nhập trường đã được lãnh đạo xã Thiên Nhẫn và Sở GD&ĐT Nghệ An lắng nghe ”, ông Phan Văn Thế, ông của học sinh Phan Thị Mỹ Duyên (lớp 2, phân hiệu 2 Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2) chia sẻ.