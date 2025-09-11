Vụ gần 100 trẻ chưa đến lớp: Sở GD&ĐT đề nghị tạm dừng sáp nhập trường

Chiều ngày 11/9, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Nghệ An, cho biết Sở đã ban hành công văn khẩn liên quan đến kiến nghị của phụ huynh phân hiệu 2, Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2.

Theo đại diện Sở GD&ĐT Nghệ An, để đảm bảo sự ổn định và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện mô hình chính quyền mới, đơn vị đề nghị UBND xã Thiên Nhẫn (Nghệ An) chỉ đạo Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 tạm dừng việc sáp nhập phân hiệu 2 về phân hiệu 1.

Sở GD&ĐT Nghệ An đề nghị tạm dừng sáp nhập phân hiệu 2 về Trường tiểu học Trung Phúc Cường 2 (Ảnh: Hòa Lam).

Sở GD&ĐT Nghệ An đề nghị UBND xã Thiên Nhẫn chỉ đạo nhà trường chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác; tiếp tục tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh. Việc sáp nhập sẽ thực hiện khi nhận được sự đồng thuận của tất cả phụ huynh và học sinh của phân hiệu 2 Trường tiểu học Trung Phúc Cường 2.

Trước khi năm học 2025-2026 diễn ra, để thuận tiện cho việc dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục, theo đề xuất của Trường tiểu học Trung Phúc Cường 2, UBND xã Thiên Nhẫn quyết định sáp nhập phân hiệu 2 về trường chính.

Theo đó 196 học sinh/5 khối lớp (con em xóm Quảng Xá, xã Thiên Nhẫn) chuyển đến trường chính (xóm Dương Phổ, xã Thiên Nhẫn), cách điểm cũ hơn 1km để học tập.

Tuy nhiên, chủ trương này không nhận được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh phân hiệu 2 do lo ngại quãng đường đi học xa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học sinh. Các phụ huynh sau đó đã có đơn gửi lãnh đạo nhà trường, chính quyền địa phương và Sở GD&ĐT đề xuất không sáp nhập phân hiệu 2 vào trường chính.

Để phản đối việc sáp nhập, nhiều phụ huynh không đưa con đến lớp. Sáng 11/9, có khoảng gần 100 học sinh xóm Quảng Xá chưa đi học.

Theo ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Thiên Nhẫn, từ phân hiệu 2 đến trường chính, các học sinh phải đi qua ngã tư Cầu Côi.

Trước lo lắng của phụ huynh về nguy cơ mất an toàn, chính quyền địa phương yêu cầu Công an xã Thiên Nhẫn bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại nút giao này.

Xã Thiên Nhẫn cũng đang có kế hoạch đề nghị UBND tỉnh Nghệ An lắp hệ thống tín hiệu giao thông tại ngã tư Cầu Côi để đảm bảo an toàn cho người dân và học sinh trong quá trình lưu thông.