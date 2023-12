Vụ cô giáo bị học sinh ném dép, phụ huynh khẳng định: "Tôi không bênh con"

Liên quan đến vụ học sinh ném dép, lăng mạ cô giáo ở Tuyên Quang vừa qua, trong số học sinh dồn cô H., vào góc phòng, một nam sinh áo đen cầm dép vung lên, ném vào cô giáo khiến dư luận bức xúc.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí ngày 12/12, chị H., mẹ của nam sinh này cho biết, hiện con bà và một số học sinh khác vẫn đi học bình thường.

Nói về lỗi sai của con, bà khẳng định mình không bênh con, học sinh vô lễ với cô giáo hoàn toàn không đúng.

"Đến giờ phút này tôi vẫn không bênh con. Kể cả cháu bị hình thức kỷ luật nào, gia đình tôi đều chấp nhận", chị H. nói.

Nam sinh áo đen cầm dép vung loạn xạ vào cô giáo (Ảnh: Từ clip).

Xác nhận với phóng viên Dân trí trước đó, lãnh đạo UBND huyện Sơn Dương cho biết, cùng với quyết định tạm đình chỉ Hiệu trưởng Trường THCS Văn Phú Nguyễn Duy Sáng, UBND huyện Sơn Dương đang phối hợp với Sở GD&ĐT, cơ quan điều tra, làm rõ mức độ vi phạm của những người liên quan.

Đối với học sinh, theo lãnh đạo UBND huyện, Sơn Dương, hành vi ứng xử của các em không đúng mực, vô lễ với giáo viên. Huyện đang làm rõ mức độ vi phạm để xem xét và xử lý đúng quy định.

Trả lời liên quan đến vụ việc, TS Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho rằng: "Vấn đề đặt ra ở đây là an toàn cho trường học, ở đó giáo viên, học sinh không những được bảo vệ an toàn một cách thuần túy mà mỗi người phải có trách nhiệm tạo ra sự an toàn cho mình và cho mọi người trong nhà trường".

Cũng theo người đứng đầu tổ chức Công đoàn ngành Giáo dục, việc trẻ bắt nạt nhau, bắt nạt những người cùng trang lứa không phải bây giờ mới có.

Thế nhưng trẻ bắt nạt người đang dạy dỗ chính mình, quả thật lần đầu tiên ông thấy và không thể chấp nhận được.