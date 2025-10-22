Chương trình học y quốc tế bị chấm dứt, sinh viên gửi tâm thư sang Đức

Chiều 22/10, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức buổi gặp gỡ phụ huynh và sinh viên khoá 2023-2024 xung quanh vấn đề chương trình hợp tác quốc tế Y Việt - Đức bị dừng đào tạo.

Sinh viên chương trình Y Việt - Đức tại buổi đối thoại (Ảnh: Hoài Nam).

Tại buổi gặp gỡ, em Thái Chánh Đạt, đại diện sinh viên của chương trình Y Việt - Đức đọc tâm thư mong có giải pháp xử lý vụ việc.

Trong tâm thư, Đạt cho biết, sinh viên theo học vô cùng gắn bó với chương trình học này. Giấc mơ được học tập tại Đại học Mainz (trường đối tác thực hiện chương trình) có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sinh viên.

Các em hoàn toàn nghiêm túc với con đường mình lựa chọn. Điều đó đã được minh chứng qua kết quả thi chuyển giai đoạn M1 rất tốt.

Không chỉ vậy, một số sinh viên thậm chí còn đạt được chứng chỉ ngoại ngữ TestDaF 4 ngay trong năm thứ hai, dù phải chịu áp lực học tập rất lớn từ cả chương trình ở trường đại học lẫn việc ôn luyện cho kỳ thi M1.

Điều đó cũng minh chứng cho sự nghiêm túc của sinh viên trong việc chuẩn bị cho giai đoạn lâm sàng và cho các cơ hội thực tập tương lai tại Đức.

“Có lẽ quý thầy cô cũng biết rằng, gia đình của chúng em đang rất lo lắng về những thay đổi trong chương trình. Các bậc phụ huynh đã và đang đầu tư rất nhiều thời gian và tâm huyết vào việc học của chúng em. Vì vậy, họ đã cùng nhau viết một lá thư rất chân thành gửi đến Đại học Mainz và Viện khảo thí IMPP.

Từng câu chữ trong thư đều thể hiện sự trân trọng và niềm tin mà các bậc phụ huynh cũng như chính chúng em dành cho chương trình”, đại diện sinh viên bày tỏ.

Em Thái Chánh Đạt, đại diện sinh viên của chương trình Y Việt - Đức đọc tâm thư bày tỏ mong muốn được hoàn thành chương trình (Ảnh: Hoài Nam).

Sinh viên, phụ huynh cũng nhờ Giáo sư Prof. Reinhard Urban, đồng Phó trưởng khoa Y Việt - Đức tại CHLB Đức chuyển tiếp tâm thư bằng tiếng Đức của mình đến Đại học Mainz và Viện khảo thí IMPP với mong muốn được trao cơ hội tiếp tục và hoàn thành con đường học tập đã lựa chọn.

Đó là được học tập tại Mainz, tốt nghiệp theo tiêu chuẩn Đức và sau này được cống hiến cho y học.

Đại diện sinh viên cũng cam đoan sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu mà chương trình đặt ra, về cả mặt chuyên môn lẫn kỷ luật.

Ngoài tâm thư của sinh viên, phụ huynh có con theo học chương trình cũng gửi một tâm thư đến Đại học Mainz mong muốn con có thể tiếp tục theo học chương trình như kế hoạch ban đầu họ lựa chọn.

Phụ huynh có con theo học chương trình gửi tâm thư nhờ chuyển đến các đối tác ở Đức (Ảnh: Hoài Nam).

Phụ huynh bật khóc, lãnh đạo trường gửi lời xin lỗi

PGS.TS Nguyễn Đăng Thoại, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho biết đây là chương trình được lãnh đạo TPHCM rất quan tâm và cũng là tâm huyết của nhiều thế hệ lãnh đạo của trường.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đang nỗ lực để sinh viên khoá 2023, 2024 hoàn thành chương trình với nhiều phương án được đưa ra.

Một phụ huynh bật khóc khi chia sẻ tại buổi gặp gỡ (Ảnh: Hoài Nam).

Trước mắt, trường đưa ra 3 giải pháp:

Giải pháp thứ nhất, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tiếp tục đàm phán với phía Đức để tìm và xây dựng chương trình đào tạo mới, để phù hợp với sự chuyển đổi của Đức.

Giải pháp này không chỉ giải quyết vấn đề của sinh viên đang học chương trình này mà còn giúp mở ra hợp tác mới cho chương trình này trong tương lai.

Giải pháp thứ hai, trường sẽ tiếp tục đàm phán với Viện Khảo thí y khoa quốc gia Đức (IMPP) để tiếp tục cho phép cung cấp đề thi ra ngoài lãnh thổ Đức sau năm 2027, để sinh viên khóa học 2023 và 2024 có thể hoàn thành chương trình học.

Giải pháp thứ ba được thực hiện khi hai giải pháp trên không thành công. Theo đó, trường sẽ tổ chức cho sinh viên các khóa 2023 và 2024 sang Đức thi M2. Nếu thực hiện giải pháp này, sinh viên phải đạt chứng chỉ C1 tiếng Đức.

Mỗi năm, kỳ thi này được tổ chức 2 lần tại Đức, nếu thi chưa được lần 1 thì sinh viên có thể thi lần 2, tuy nhiên sinh viên không được thi quá 3 lần ở kỳ thi này.

Do vậy, trường hợp sinh viên không vượt qua kỳ thi M2 tại Đức và còn trong khoảng thời hạn 12 năm từ ngày trúng tuyển, sinh viên có thể quay về Việt Nam để hoàn thành chương trình đào tạo bác sĩ trong nước.

Khi một phụ huynh nghẹn khóc cho biết, họ đăng ký cho con học chương trình Y Việt - Đức theo thông tin tuyển sinh công khai của trường. Giờ họ phải đối mặt với việc học của con dang dở, khác với cam kết ban đầu.

Trước ý kiến của phụ huynh, PGS.TS Nguyễn Đăng Thoại nói: “Tôi xin lỗi các bạn sinh viên, xin lỗi phụ huynh vì sự việc bất khả kháng".

PGS.TS Nguyễn Đăng Thoại cũng mong sinh viên, phụ huynh thông cảm và chia sẻ khi sự việc xuất phát từ đối tác Đức chấm dứt hợp tác đào tạo chương trình Y Việt - Đức kể từ năm học 2024.

Lý do của việc chấm dứt hợp tác đào tạo này do Viện Khảo thí Y khoa quốc gia Đức (IMPP - Viện ra đề thi Y - Dược của Đức) ngừng cung cấp đề thi quốc gia M2 sau năm 2027.

PGS.TS Nguyễn Đăng Thoại, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Ảnh: Chân Nam).

Chương trình hợp tác đào tạo Bác sĩ Y khoa giữa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (PNTU) và Đại học Johannes Gutenberg Mainz (JGU, CHLB Đức) được triển khai từ năm 2013, với mục tiêu mang đến cho sinh viên Việt Nam cơ hội học tập theo chương trình y khoa chuẩn Đức.

Hiện, có gần 80 sinh viên đang theo học chương trình này.