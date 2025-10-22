Trường y lớn bị chấm dứt chương trình đào tạo quốc tế, sinh viên sẽ ra sao?

Ngày 22/10, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông tin, sau quá trình rà soát và trao đổi chính thức giữa hai trường, phía đối tác Đức đã thông báo chấm dứt hợp tác đào tạo chương trình Y Việt - Đức kể từ năm học 2024.

Lý do được đưa ra xuất phát từ thay đổi trong chính sách cung cấp đề thi và công nhận chương trình y khoa quốc tế của Viện Khảo thí Y khoa quốc gia Đức (IMPP).

Sinh viên Khoa Y Việt - Đức tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Ảnh: N.T).

“Đây là một thay đổi mang tính hệ thống từ phía Đức, không xuất phát từ bất kỳ vi phạm hay bất đồng nào giữa hai cơ sở đào tạo”, lãnh đạo Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch khẳng định.

Theo nhà trường, quyết định chấm dứt hợp tác được Đại học Johannes Gutenberg Mainz (JGU) và Universitätsmedizin Mainz ban hành từ tháng 6/2024, theo đề nghị nội bộ của phía Đức.

Lý do xuất phát từ việc Viện IMPP (Viện ra đề thi Y - Dược của Đức) ngừng cung cấp đề thi quốc gia M2 sau năm 2027.

Lãnh đạo Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông tin, thời gian qua, trường đã có nhiều nỗ lực trao đổi, đề xuất giải pháp và bày tỏ mong muốn duy trì chương trình.

Tuy vậy, tại thời điểm hiện tại, các thay đổi về chính sách từ phía Đức là yếu tố vượt ngoài khả năng điều chỉnh của nhà trường.

Chuyển sinh viên sang chương trình đào tạo trong nước

Để bảo đảm quyền lợi học tập và sự ổn định của sinh viên, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch triển khai phương án điều chỉnh chương trình đào tạo dành cho khóa tuyển sinh 2025.

Theo kế hoạch điều chỉnh, toàn bộ sinh viên khóa tuyển sinh 2025 của khoa Y Việt - Đức sẽ được chuyển sang chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa chính quy của trường, bắt đầu từ ngày 20/10.

Đây là chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa đã được Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế phê duyệt.

Trường sẽ thực hiện các bước công khai, minh bạch nội dung học vụ và tài chính, bảo vệ đầy đủ quyền lợi của sinh viên.

Đối với các khóa 2023, 2024, dựa theo lộ trình kết thúc hợp tác giữa 2 bên tính từ thời điểm tháng 7/2024, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết, sẽ tích cực trao đổi với đối tác để các khóa 2023, 2024 được tiến hành như trước đây nhằm đảm bảo quyền lợi cho sinh viên và gia đình.

Năm 2025, học phí của chương trình Y Việt - Đức là 115 triệu đồng/học kỳ (Ảnh: T.L).

Chương trình hợp tác đào tạo Bác sĩ Y khoa giữa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (PNTU) và Đại học Johannes Gutenberg Mainz (JGU, CHLB Đức) được triển khai từ năm 2013, với mục tiêu mang đến cho sinh viên Việt Nam cơ hội học tập theo chương trình y khoa chuẩn Đức.

Năm 2025, theo công bố, học phí của chương trình Y Việt - Đức là 115 triệu đồng/học kỳ.