Vụ bằng đại học không được công nhận, trường thừa nhận thiếu sót

Thông báo do bà Hà Thị Hằng, Hiệu trưởng đối ngoại, kiêm Giám đốc điều hành phát đi sáng nay (13/12), thừa nhận nhà trường đã có những thiếu sót trong quá trình cập nhật quy định của Việt Nam.

Nhà trường xin nhận lỗi đã không kịp thời thông báo chi tiết đến học sinh học chuyển tiếp hệ đào tạo cử nhân tại các trường đại học Vương quốc Anh, về việc các chương trình này chưa đáp ứng yêu cầu công nhận chính thức tại Việt Nam.

Theo bà Hằng, mặc dù các trường đại học do Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội giới thiệu đều là những trường đại học danh tiếng, có uy tín. Văn bằng của các trường cũng được công nhận tại nhiều quốc gia lớn trên thế giới, song theo quy định hiện hành, vẫn phải đáp ứng yêu cầu để được Bộ GD&ĐT công nhận chính thức.

Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội thừa nhận có sai sót trong việc đào tạo và cập nhật quy định (Ảnh: Mỹ Hà).

Liên quan đến việc công nhận văn bằng, nhà trường cho biết đang phối hợp cùng các cơ quan quản lý liên quan để tìm phương hướng giải quyết. Việc giải quyết này trên cơ sở ưu tiên bảo đảm quyền lợi cao nhất cho người học.

“Chúng tôi cam kết rà soát toàn bộ quy trình pháp lý để bảo đảm các thông tin học thuật luôn được cập nhật đầy đủ và chính xác. Nhà trường chân thành xin lỗi vì sự việc đã gây lo lắng cho học viên và phụ huynh”, trích thông báo của nhà trường.

Trước đó, như Dân trí phản ánh, hàng loạt học viên Trường Cao đẳng Thiết kế và Thời trang London – Hà Nội, bất ngờ khi Bộ GD&ĐT từ chối xác thực bằng đại học do Đại học Liverpool John Moores cấp.

Lý do không chấp nhận là chương trình đại học chuyên ngành Thời trang, Thiết kế và Truyền thông đào tạo theo hình thức trực tuyến của Trường Đại học Liverpool John Moores, chưa được Bộ GD&ĐT cấp phép đào tạo liên kết tại Việt Nam. Có trường hợp học thạc sĩ xong mới biết bằng đại học không được công nhận.

Tối 12/12, Bộ GD&ĐT đã phát đi thông báo khẳng định, sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Bộ cũng đang xem xét thành lập đoàn kiểm tra toàn diện hoạt động của nhà trường và sẽ xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền; đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người học trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.