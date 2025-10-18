Vụ 40 học sinh nhập viện: Đang cân nhắc phương án xử lý nữ phó hiệu trưởng

Ngày 18/10, lãnh đạo UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị xác nhận đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy, nơi 40 học sinh nhập viện vì các triệu chứng ngộ độc.

Theo vị lãnh đạo, cơ quan chuyên môn tiếp tục đánh giá quy trình nhập, bảo quản và chế biến thực phẩm, giám sát chặt chẽ khâu tổ chức bữa ăn tại Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy (Ảnh: Tiến Thành).

Liên quan đến việc tạm đình chỉ công tác đối với bà Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy, quyết định sẽ hết thời hạn vào ngày 22/10. Chính quyền xã Kim Ngân đang cân nhắc phương án xử lý phù hợp, bởi việc bà H. trở lại trường bị phụ huynh phản đối gay gắt.

Lãnh đạo xã Kim Ngân xác định mục tiêu hiện nay là ổn định tâm lý học sinh và phụ huynh, đảm bảo việc dạy và học diễn ra bình thường.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 8h ngày 26/9, nhiều học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy bắt đầu xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau bụng.

Chính quyền xã Kim Ngân phối hợp với giáo viên và phụ huynh nhanh chóng đưa các em đến bệnh viện. Trong tổng số 75 học sinh có triệu chứng ngộ độc, 40 em phải nhập viện điều trị, 35 em còn lại được theo dõi sức khỏe tại địa phương.

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn và bệnh phẩm do cơ quan chức năng thực hiện đã phát hiện chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố Non-haemolytic enterotoxin, được xác định là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc.

Học sinh nhập viện khi có các triệu chứng ngộ độc thực phẩm (Ảnh: Nhật Anh).

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy có 75 học sinh bán trú, ăn ở tại trường từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần.

Sau vụ ngộ độc, nhiều phụ huynh không còn yên tâm về việc ăn uống, sinh hoạt tại trường, mất niềm tin vào ban giám hiệu, đặc biệt là phó hiệu trưởng phụ trách bán trú nên cho con nghỉ ở nhà.

Trước những bức xúc trong dư luận, đặc biệt là từ phía phụ huynh, chính quyền xã Kim Ngân quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với Phó Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy. Phụ huynh sau đó đã đưa con trở lại lớp.