Bị tạm đình chỉ công tác, nữ phó hiệu trưởng gửi đơn cầu cứu

Ngày 10/10, lãnh đạo UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, cho biết đã nhận được đơn cầu cứu từ bà Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy - người đang bị tạm đình chỉ công tác.

Theo vị lãnh đạo xã Kim Ngân, trong đơn của bà H. có rất nhiều vấn đề khá phức tạp, chính quyền đã giao bộ phận chuyên môn nghiên cứu, tham mưu để có hướng xử lý, tạm thời chưa thể trao đổi cụ thể nội dung.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy (Ảnh: Tiến Thành).

Theo tìm hiểu của phóng viên, bà H. đang nằm điều trị tại bệnh viện. Trước đó, chính quyền xã Kim Ngân cũng nhận được hàng loạt đơn tố cáo của giáo viên, phụ huynh liên quan đến Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy.

Như Dân trí đã thông tin, Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy là nơi xảy ra sự việc 40 học sinh nhập viện vì các triệu chứng ngộ độc.

Để làm rõ nguyên nhân, cơ quan chức năng đã lấy mẫu kiểm nghiệm và phát hiện có chủng vi khuẩn Bacillus cereus, sinh độc tố Non-haemolytic enterotoxin trong một mẫu thức ăn và một mẫu bệnh phẩm. Đây là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy có 75 học sinh bán trú, ăn ở tại trường từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần.

Sau vụ ngộ độc, do không yên tâm về việc ăn uống, sinh hoạt tại trường, mất niềm tin vào Ban giám hiệu, đặc biệt là Phó Hiệu trưởng, phụ trách bán trú, phụ huynh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy không đưa con đến lớp.

Khi Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị phối hợp với chính quyền xã Kim Ngân vào cuộc, tìm cách tháo gỡ, phụ huynh mới cho con đi học trở lại.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cùng chính quyền xã Kim Ngân có buổi trao đổi với phụ huynh (Ảnh: Tiến Thành).

Trước những vấn đề gây bức xúc trong dư luận, đặc biệt là phụ huynh, chính quyền xã Kim Ngân đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà H.

Liên quan vụ việc, dư luận tại Quảng Trị còn xôn xao thông tin bà H. ngăn cản việc đưa học sinh đi viện lúc các em có triệu chứng bất thường. Sự việc càng ồn ào khi clip quay tại phòng y tế nhà trường lan truyền trên mạng xã hội.

Bà H. xác nhận mình là người trong clip nhưng cho rằng đoạn ghi hình chưa phản ánh hết bản chất vụ việc. Bà H. giải thích việc nói "không sao cả" là để trấn an học sinh, phụ huynh và chưa cho đưa các em đi viện là để chờ bố trí ô tô cho an toàn.