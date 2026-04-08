Ước mơ giản dị của nam sinh giành giải nhất văn toàn thành phố

Nam sinh Sơn Minh Đình sinh ra trong gia đình nông dân người dân tộc Khmer ở khu vực Bưng Tum, phường Khánh Hòa (TP Cần Thơ). Em đang học lớp 12, Trường THCS & THPT Khánh Hòa.

Hoàn cảnh gia đình em Đình khá đặc biệt khi mẹ mất trong đợt dịch Covid-19. Ba em trước đây làm công nhân ở xa, hiện nay ở quê làm thuê để chăm sóc các con. Gia đình em chỉ có một nền đất cất nhà để ở, không có đất sản xuất, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Sớm thấu hiểu nỗi vất vả, nhọc nhằn của gia đình, Minh Đình đã không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập. Nhiều năm liền em đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện.

Nam sinh Sơn Minh Đình, người dân tộc Khmer, hiện học lớp 12 Trường THCS & THPT Khánh Hòa, Cần Thơ (Ảnh: CTV).

Sơn Minh Đình cho biết, em học đều tất cả các môn, nhưng thích nhất là ngữ văn. Em luôn ghi nhớ các câu nói về giá trị của việc học văn như “văn học là nhân học”, “học văn là học làm người”, “văn học là bông hoa thơm, là dòng suối mát làm trong sáng và nuôi dưỡng tâm hồn”,…

“Môn ngữ văn không chỉ là một môn học mà còn là cánh cửa mở ra những góc nhìn sâu sắc hơn về con người và cuộc sống”, Đình chia sẻ.

Để học tốt môn văn, theo em Đình, ngoài việc tiếp thu kiến thức từ các bài giảng trên lớp, em thường xuyên tự học hỏi, nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận cùng các bạn và tìm hiểu những vấn đề cuộc sống qua nhiều kênh khác nhau để tích lũy, làm mới tư duy của mình.

Minh Đình cho rằng, đây là cách học hiệu quả, vừa giúp em tiếp thu bài nhanh, vừa rèn luyện khả năng nhìn nhận, đánh giá và khái quát, đúc kết vấn đề một cách tròn trịa, logic nhất.

Đặc biệt, em luôn dành thời gian trong ngày để đọc truyện, sách văn chương, trong đó không thể thiếu những tác phẩm như Kính vạn hoa, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ,… của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

“Qua lời giảng của thầy cô, những câu chuyện, bài thơ về đất nước, con người, em thấy môn ngữ văn thật gần gũi. Chính những điều này đã bồi đắp tâm hồn, giúp em biết yêu, trọng lẽ phải, sống có ý nghĩa”, Đình chia sẻ và nhấn mạnh đến niềm đam mê với môn ngữ văn một phần xuất phát từ đây.

Năm học 2024-2025, Sơn Minh Đình tham gia “đấu trường” thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn ngữ văn và đạt giải khuyến khích. Năm nay, em tiếp tục tham gia thi và xuất sắc giành giải nhất cấp thành phố môn này.

Chia sẻ về cuộc thi năm nay, Minh Đình cho biết, em có những lo lắng, áp lực ban đầu “khi năm trước mình đạt giải, năm nay mà không đạt giải thì không biết nói thế nào với thầy cô”. Nhưng với kiến thức tích lũy và kinh nghiệm đã có, em cố gắng vượt qua và hoàn thành tốt bài thi với 4 tờ giấy làm bài.

“Sau khi thi xong, em tin tưởng mình sẽ có giải nhưng không dám nghĩ tới giải cao vì trong kỳ thi này còn có nhiều cao thủ khác đến từ các trường nổi tiếng, có điều kiện học tập tốt hơn”, Đình nhận định và cho biết chỉ đến khi công bố kết quả, em mới biết mình đạt giải nhất.

Minh Đình cùng các bạn học (Ảnh: CTV).

Cô Nguyễn Thị Bé Thơ, giáo viên trực tiếp dạy Sơn Minh Đình cho biết, em là một học sinh rất chăm chỉ, nỗ lực, có chí cầu tiến trong học tập. Giải nhất môn ngữ văn cấp thành phố năm nay là phần thưởng rất xứng đáng cho những nỗ lực của em.

“Em đạt giải cao, chúng tôi rất vui và càng vui hơn khi biết em có nguyện vọng thi vào đại học sư phạm ngữ văn để trở thành giáo viên dạy môn này. Tôi tin tưởng em sẽ thành công”, cô Thơ bày tỏ.

Chia sẻ về dự định tương lai, Sơn Minh Đình cho biết em sẽ cố gắng học thật tốt để thi đại học ngành sư phạm ngữ văn. Em mong muốn trở thành giáo viên, được về công tác tại quê hương, được tiếp tục truyền lửa yêu văn chương đến các em nhỏ lớp sau.