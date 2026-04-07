Nam sinh lớp 7 bị chủ quầy tạp hóa hành hung vì không mua kem?

Chiều 7/4, ông Đoàn Văn Sỹ, Chủ tịch UBND phường Mỹ Thượng, thành phố Huế, cho biết cơ quan chức năng đang xác minh thông tin một học sinh cấp 2 trên địa bàn bị người đàn ông đánh liên tiếp vào vùng mặt và đầu.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một học sinh nam đang uống nước, đứng gần tủ lạnh tại một quầy tạp hóa bất ngờ bị người đàn ông mặc áo vàng liên tiếp đánh vào mặt và đầu. Sự việc chỉ dừng lại khi có người can ngăn.

Chủ quầy tạp hóa tác động vật lý lên cơ thể nam sinh lớp 7 (Ảnh cắt từ clip).

Phụ huynh học sinh bị hành hung cho biết nam sinh này đang học lớp 7 tại một trường THCS trên địa bàn phường Mỹ Thượng. Vào chiều 6/4, trên đường về nhà sau giờ tan trường, cháu ghé quầy tạp hóa H.H. (tổ dân phố Ngọc Anh, phường Mỹ Thượng) để mua chai nước.

Học sinh này tiếp tục hỏi mua cây kem và được chủ quán báo giá 5.000 đồng. Do không còn đủ tiền, cháu từ chối mua hàng, sau đó có sự việc nêu trên.

Sau khi xảy ra sự việc, học sinh bị đánh về nhà với nhiều biểu hiện đau ở đầu, vùng mặt nên gia đình đưa đến bệnh viện thăm khám và trình báo cơ quan chức năng.

Theo lãnh đạo UBND phường Mỹ Thượng, sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, Công an phường đã mời người đàn ông xuất hiện trong clip đến trụ sở để làm việc.