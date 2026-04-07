Ứng phó "chảo lửa", trường học TPHCM xem xét đổi thời khoá biểu

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, cho biết trước diễn biến thời tiết nắng nóng gay gắt, kéo dài, hiệu trưởng các nhà trường cần chú ý việc điều chỉnh thời khóa biểu và các hoạt động cho phù hợp, nhằm đảm bảo sức khỏe học sinh.

Các vấn đề lưu ý như điều chỉnh thời gian học, lượng hoạt động trong giáo dục thể chất, quốc phòng an ninh và các hoạt động ngoài trời, ngoại khóa...

Nhiều trường đã bắt đầu thay đổi kịch bản giảng dạy để thích nghi với "chảo lửa" phương Nam.

Một hoạt động ngoài trời của học sinh (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hiệp Tân, phường Phú Thạnh, cho biết nhà trường đã quán triệt đội ngũ giáo viên thể dục và giám thị theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe học sinh.

Với những tiết học ngoài trời, nhà trường yêu cầu giáo viên tận dụng tối đa không gian có mái che hoặc bóng mát. Đặc biệt, các tiết thể dục chỉ nên tập trung vào đầu giờ sáng khi nắng chưa gắt.

“Nếu nhận thấy học sinh có dấu hiệu mệt mỏi do nhiệt, giáo viên phải báo ngay cho bộ phận y tế để xử lý kịp thời", bà Nguyệt chia sẻ.

Không chỉ lo ngại về nhiệt độ, lãnh đạo Trường Tiểu học Hiệp Tân cũng chú trọng khâu an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo bà Nguyệt, thời tiết nắng nóng là môi trường lý tưởng để vi khuẩn phát triển, khiến thức ăn nhanh bị ôi thiu, hư hỏng.

“Việc kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu và quy trình bảo quản thực phẩm trong giai đoạn này là nhiệm vụ quan trọng để tránh các vụ ngộ độc thực phẩm học đường”, hiệu trưởng chia sẻ.

Bên cạnh đó, việc di chuyển các hoạt động tập thể vào không gian có điều hòa hoặc quạt công suất lớn cũng được nhiều trường tính đến để giảm áp lực nhiệt cho học sinh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, TPHCM đang bước vào đợt nắng nóng diện rộng với cường độ gia tăng. Dự báo trong những ngày tới, thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái hanh khô, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 37 độ C, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân.

Dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tình hình nhiệt độ và nắng nóng trong tháng 4 sẽ gia tăng hầu hết khắp cả nước.

Cường độ nắng nóng được đánh giá gay gắt hơn so với cùng kỳ nhiều năm, tập trung chính tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa - Huế và Nam Bộ. Ngoài ra, miền Đông Nam Bộ tiếp tục duy trì nhiều ngày nắng nóng và mở rộng dần sang cả miền Tây Nam Bộ và một số nơi khu vực Nam Trung Bộ trong tháng 4.