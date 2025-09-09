Ứng viên phó giáo sư trẻ nhất ngành luật từng là nhân viên ngân hàng

Theo danh sách ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 từ Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm nay ngành luật không có ứng viên giáo sư nào và có 23 ứng viên phó giáo sư.

TS Lê Thị Minh, Phó trưởng khoa Luật, Trường Đại học Thủ Dầu Một là ứng viên trẻ nhất trong 23 ứng viên phó giáo sư năm 2025 của ngành luật - một trong những ngành học được xem là khó bậc nhất trong cả đào tạo cũng như trong việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

TS Lê Thị Minh, ứng viên phó giáo sư trẻ nhất ngành luật năm 2025 (Ảnh: Trường Đại học Thủ Dầu Một).

Bà Lê Thị Minh, sinh năm 1986, quê ở tỉnh Thanh Hoá.

Bà Minh tốt nghiệp đại học ngành Luật chuyên ngành cử nhân chất lượng cao vào năm 2008 tại Trường Đại học Luật TPHCM.

Đến năm 2014, bà được cấp bằng thạc sĩ ngành Luật, chuyên ngành Kinh tế luật của Trường Đại học Kinh tế Luật (Đại học Quốc gia TPHCM).

6 năm sau, vào năm 2020, cũng tại Trường Đại học Kinh tế Luật (Đại học Quốc gia TPHCM), bà Lê Thị Minh nhận bằng tiến sĩ ngành Luật, chuyên ngành Kinh tế luật.

Giai đoạn mới tốt nghiệp đại học, từ năm 2008 đến tháng 3/2013, bà Lê Thị Minh là nhân viên pháp chế, phòng Pháp chế tại một ngân hàng thương mại cổ phần, sau đó làm chuyên viên pháp chế tại một công ty chứng khoán.

Từ tháng 4/2013 đến nay, bà Lê Thị Minh làm giảng viên khoa Luật, Trường Đại học Thủ Dầu Một. Chức vụ cao nhất đến nay của bà Minh là Phó trưởng khoa Luật của Trường Đại học Thủ Dầu Một.

TS Lê Thị Minh có 3 hướng nghiên cứu chính gồm Quyền sở hữu trí tuệ kết quả sáng tạo tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI); Pháp luật về thị trường hạn ngạch phát thải khí nhà kính; Pháp luật kinh tế liên quan đến doanh nghiệp, đầu tư, tài chính ngân hàng.

Đến nay, TS Lê Thị Minh đã công bố 38 bài báo khoa học, trong đó có 8 bài báo trên tạp chí quốc tế uy tín; xuất bản 6 cuốn sách bao gồm 5 cuốn sách chuyên khảo và 1 chương sách nước ngoài.

Đặc biệt, theo hồ sơ ứng viên, hướng nghiên cứu về quyền sở hữu trí tuệ kết quả sáng tạo tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI) của TS Lê Thị Minh là lĩnh vực hầu như chưa có tiền lệ pháp lý rõ ràng ở nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam.

Các quy định hiện hành về quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp chủ yếu được xây dựng dựa trên nguyên tắc sáng tạo của con người. Sự thiếu hụt các quy định pháp luật cụ thể về vấn đề này có thể dẫn đến những tranh chấp phức tạp về quyền sở hữu, sử dụng và khai thác các tác phẩm, sáng chế do AI tạo ra.

Nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang nghiên cứu, ban hành các chính sách và quy định liên quan đến AI và sở hữu trí tuệ. Việc chủ động nghiên cứu và đưa ra các giải pháp pháp lý phù hợp sẽ giúp hội nhập tốt hơn với xu thế phát triển chung của thế giới, thu hút đầu tư, và phát triển nền kinh tế số.