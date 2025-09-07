Ứng viên phó giáo sư trẻ nhất trường Y sinh năm 1987

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội năm 2025 công khai kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Danh sách này gồm 26 ứng viên là cán bộ giảng viên của Trường Đại học Y Hà Nội và cán bộ giảng viên đăng ký thỉnh giảng từ một số đơn vị khác trong ngành y tế.

Cụ thể, danh sách ứng viên giáo sư gồm 4 người, nhiều tuổi nhất là 62 (SN 1963), ít tuổi nhất là 55 (SN 1970).

Ứng viên phó giáo sư gồm 22 người, trong đó có 9 ứng viên thuộc thế hệ 8X. Ứng viên trẻ nhất là Nguyễn Ngọc Tâm, sinh năm 1987, chuyên ngành Lão khoa, Bộ môn Lão khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.

Các ứng viên 8X khác gồm: Nguyễn Thái Bình (SN 1983), chuyên ngành Y học hình ảnh; Vũ Quốc Đạt (SN 1984), chuyên ngành Truyền nhiễm; Lê Hạ Long Hải (SN 1984), chuyên ngành Kỹ thuật Y học; Nguyễn Hoàng (SN 1980), chuyên ngành Ngoại tiêu hoá; Trần Thị Huyền (SN 1986), chuyên ngành Da liễu; Nguyễn Đức Liên (SN 1983), chuyên ngành Ngoại thần kinh - Sọ não; Trần Quế Sơn (SN 1984), chuyên ngành Ngoại tiêu hoá; Phạm Hoài Thu (SN 1983), chuyên ngành Nội khoa.

Theo kế hoạch, sau vòng xét cơ sở, danh sách các ứng viên sẽ được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành xét duyệt từ ngày 29/8 đến 26/9.

Từ ngày 20/10 đến 31/10, Hội đồng Giáo sư Nhà nước họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.