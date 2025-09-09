Ứng viên giáo sư trẻ nhất năm 2025 từng là phó giáo sư trẻ nhất nước

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.

Theo đó, danh sách gồm 933 ứng viên ở 26 ngành và liên ngành.

Ngành kinh tế có số ứng viên được đề nghị xét chức danh giáo sư, phó giáo sư cao nhất với 153 người. Con số này gấp hơn 4 lần số ứng viên ở ngành toán học. Trong đó, số ứng viên được đề nghị xét chức danh giáo sư là 11 người.

Với chức danh giáo sư, ứng viên trẻ nhất năm nay là ông Võ Hoàng Hưng, 38 tuổi, ngành Toán học, công tác tại Đại học Sài Gòn.

Ông Võ Hoàng Hưng (trái), ứng viên GS trẻ nhất năm nay (Ảnh: Mạnh Tùng).

Ông Võ Hoàng Hưng sinh năm 1987, quê Vĩnh Long, lớn lên ở Cần Thơ. Trước đó, ông là một trong 4 phó giáo sư trẻ nhất, được công nhận tháng 1/2021.

Ông được biết đến với nhiều thành tích vượt trội trong toán học. Suốt các năm THCS và THPT, Hưng luôn là một trong các học sinh đứng đầu lớp môn toán.

Năm lớp 10, Hưng đạt huy chương vàng kỳ thi Olympic 30/4.

Lớp 11, Hưng tham dự kỳ thi học sinh giỏi ĐBSCL - kỳ thi dành cho học sinh lớp 12 nhưng vẫn được hạng nhất.

Lớp 12, Hưng giành được giải 3 kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn toán.

Năm 2005, ông vào ngành Toán học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM), tốt nghiệp loại giỏi hệ cử nhân tài năng.

Cuối năm 2009, ông tiếp tục học cao học và được giữ lại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên công tác một thời gian với vai trò giảng viên.

Cuối năm 2011, ông nhận cùng lúc 3 học bổng tiến sĩ và chọn học bổng Marie Curie tại Đại học Paris 6, Pháp.

Năm 2015, ông trở về nước làm việc và công tác ở nhiều nơi trước khi chọn làm việc tại Đại học Sài Gòn từ năm 2018 đến nay.

Ông Võ Hoàng Hưng là tác giả chính của công trình "Phương pháp tích phân lồi cho các định luật bảo toàn vô hướng trong trường hợp một chiều", đăng trên Tạp chí SIAM Journal on Mathematical Analysis (SIMA) về toán giải tích. Đây là 1 trong 3 công trình được đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu dành cho nhà khoa học trẻ năm 2020.

Ông đã công bố 23 bài báo khoa học, trong đó 21 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế uy tín.