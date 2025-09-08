Số ứng viên xét giáo sư, phó giáo sư ngành kinh tế gấp hơn 4 lần toán học

Theo đó, danh sách gồm 933 ứng viên ở 26 ngành và liên ngành.

Ngành kinh tế có số ứng viên được đề nghị xét chức danh giáo sư, phó giáo sư cao nhất với 153 người. Con số này gấp hơn 4 lần số ứng viên ở ngành toán học. Trong đó, số ứng viên được đề nghị xét chức danh giáo sư là 11 người.

Văn học là ngành có số ứng viên thấp nhất với duy nhất 1 ứng viên được đề nghị xét chức danh phó giáo sư. Ứng viên là bà Lê Thị Thanh Tâm, sinh năm 1975, hiện là Trưởng khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Số ứng viên được đề nghị xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 của mỗi ngành/liên ngành (Biểu đồ: Hoàng Hồng).

Các ngành có dưới 10 ứng viên được đề nghị xét chức danh giáo sư, phó giáo sư còn có: liên ngành sử học - khảo cổ học - dân tộc học/nhân học (6 ứng viên); luyện kim (3 ứng viên); cơ học (7 ứng viên); thuỷ lợi (7 ứng viên).

Y khoa là ngành có số ứng viên chỉ đứng sau kinh tế với 15 người được đề nghị xét chức danh giáo sư và 109 người được đề nghị xét chức danh phó giáo sư.